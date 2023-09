Steinzeithonig in den Pfahlbauten Unteruhldingen am Bodensee

Vom 1. bis 3. Oktober dreht sich in den Pfahlbauten von Unteruhldingen alles um das Thema Steinzeithonig. Der Pfahlbauforscher Herbert Gieß berichtet als „Uhldi“ darüber, was die archäologischen Ausgrabungen etwa in Arbon-Bleiche (CH) über die Honiggewinnung in prähistorischer Zeit erbracht haben. Bei dem erfahrenen Imker erfahren Sie, was eine Klotzbeute ist, wie sich die Menschen vor den Stichen der Bienen geschützt haben und wozu die einzelnen Inhaltsstoffe des Honigs genutzt wurden. Die Gewinnung von Honig und Wachs wie ebenso dargestellt wie die Nutzung als Heilmittel. Es gibt auch die Möglichkeit, ein echtes Bienenvolk in einem Bienenstock zu beobachten. Ein geschmackliches Erlebnis ist für kleine und große Besucher die Verkostung von "Steinzeithonig" (Wabenhonig). Lassen Sie sich von der Welt der Bienen faszinieren. Nach dem Besuch der rekonstruierten Pfahlbaudörfer mit ihren 23 Häusern kann der Steinzeitparcours besucht werden. Hier gibt es eine Ausstellung zum Thema Hausbau vor 5000 Jahren. Vor oder nach dem Besuch der Pfahlbauhäuser können über 1000 Originalfunde in der Sonderausstellung besichtigt werden. Hier sind Objekte zu sehen, die 2011 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden sind. Vor oder nach dem Besuch der Pfahlbauten kann der neue Uhldinger Zeitweg außerhalb des Pfahlbaumuseums entdeckt werden. Auf drei Runden gibt es Informationen zu 10.000 Jahre Bodensee-Geschichte. Das Pfahlbaumuseum ist durchgehend von 10 bis 18 Uhr geöffnet (letzter Einlass 17.30 Uhr), vom 4. Oktober bis 5. November von 10 bis 17.30 Uhr (letzter Einlass 17.00 Uhr).Mehr Infos finden Sie auf www.pfahlbauten.de