Pfingstferienprogramm in den Pfahlbauten am Bodensee – „Hausbau in der Steinzeit“

Zum Start in die Pfingstferien lädt das Pfahlbaumuseum in Unteruhldigen am Bodensee vom 18. bis 23. Mai zur Aktionswoche zum Thema „Hausbau in der Steinzeit“ ein. Im ältesten archäologischen Freilichtmuseum Deutschlands führt Sie der Archäologe Jean-Loup Ringot als „Uhldi“ eine Woche lang in die Welt der Pfahlbauer ein. Wer den Steinzeit-Pädagogen in seiner Leinenkleidung einmal erlebt hat, der weiß, dass er ebenso spannend wie amüsant erzählen kann und die Vergangenheit mit seinen interaktiven Vorführungen in die Gegenwart holt. Anhand von selbst nachgebauten Werkzeugen demonstriert er, mit welchen Arbeitstechniken die Menschen damals ihre Wohnhäuser aus Holz, Weidenruten, Lehm und Schilf gebaut haben. Auch das Feuermachen auf verschiedenste Art und Weise sowie das Musizieren gehören zu seinem Repertoire. Beim Errichten einer Hauswand können die Besucher selbst mit anpacken. Im Steinzeitparcours runden Schautafeln das Jahresthema „Hausbau“ ab und im Pfahlbaukino werden Filme dazu gezeigt. Nach dem Besuch der Pfahlbaudörfer mit ihren 23 Rekonstruktionen können zwei Ausstellungen besichtigt werden: Die Ausstellung „Das Erbe der Pfahlbauer“ mit Hunderten von Originalfunden aus Siedlungen, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden sind. Die zweite Ausstellung widmet sich der 100jährigen Museumsgeschichte in Unteruhldingen. Das Pfahlbaumuseum ist bis zum 17. Mai täglich von 10.00 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet, ab dem 18. Mai vom 9.30 bis 18.00 Uhr. Mehr Infos finden Sie unter www.pfahlbauten.de