Pfahlbauten am Bodensee im November an Wochenenden geöffnet - Gruppen und Schulklassen können Freilichtmuseum werktags besuchen

Unternehmen Sie an den letzten goldenen Herbsttagen einen Ausflug in die Pfahlbauten Unteruhldingen am Bodensee. Noch bis Ende November können die nachgebauten Pfahlbaudörfer der Stein- und Bronzezeit samstags und sonntags durchgehend von 10 bis 17.30 Uhr besichtigt werden (letzter Einlass 17 Uhr). Schulklassen und Gruppen ab 15 Personen können die Pfahlbauten nach Anmeldung zwischen Montag und Freitag durchgehend besuchen. Telefonische Voranmeldung für Gruppen und Schulklassen unter 07556/928900, www.pfahlbauten.de