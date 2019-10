Pfahlbauten Unteruhldingen locken bei sonnigem Spätsommer-Wetter

Am kommenden Wochenende lockt sonniges Spätsommer-Wetter an den Bodensee. Unternehmen Sie einen Ausflug in die Pfahlbauten von Unteruhldingen. Noch bis zum 3. November können die nachgebauten Pfahlbaudörfer der Stein- und Bronzezeit von 9 bis 17 Uhr im Rahmen einer informativen Führung besichtigt werden. Die Multimediashow "ARCHAEORAMA" führt die Besucher in die verborgene Unterwasserwelt und zeigt, wie das Welterbe "Pfahlbauten" aussieht. In der Sonderausstellung "Das Erbe der Pfahlbauer" sind über 1000 Funden zu sehen, darunter spektakuläre Originalfunde aus den UNESCO-Weltkulturerbestätten rund um die Alpen. An den Wochenenden und Feiertagen hat der Steinzeitparcours zum Mitmachen und das Pfahlbaukino mit spannenden Filmen zur Archäologie geöffnet. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.pfahlbauten.de