Pfahlbauten Unteruhldingen feiern Jubiläum:

Am Sonntag den 1. Juni 2025 lädt das Pfahlbaumuseum zum 20jährigen Jubiläum des UNESCO-Welterbetages ein! Das Jubiläum steht unter dem Motto „Vermitteln, verbinden, begeistern: 20 Jahre UNESCO-Welterbetag“.



Aus diesem Grund kehrt an diesem Tag eine Berühmtheit in die Pfahlbauten zurück: Steinzeitmann und Pfahlbauer „Uhldi“! Uhldi ist nicht nur über 6.000 Jahre alt, er besitzt auch ein unglaubliches Wissen, das vom Feuermachen über die Herstellung von Birkenpechkaugummis und Steinwerkzeugen bis hin zum Leben auf dem Wasser reicht. Dieses Wissen gibt er sowohl mittels praktischer Vorführungen als auch in Form spannender Geschichten an das Publikum weiter.



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist im Eintrittspreis enthalten.



Die Pfahlbauten Unteruhldingen sind das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands. Mit 3 Dörfern und insgesamt 23 Pfahlbauhäusern sind sie zudem die größte Freilichtanlage Europas, welche sich mit der Geschichte der Pfahlbauten befasst. Hier werden anhand von Originalfunden und detailgetreuen Rekonstruktionen Leben und Technikstand vor 6.000 und 3.000 Jahren vor heute dargestellt. Lebendige Vorträge des Museumspersonals sowie verschiedene Mitmachangebote vermitteln das Wissen um die Stein- und Bronzezeit. Eine im Juni 2024 eröffnete Museumshalle, das "Neue Museum am See", präsentiert das UNESCO-Weltkulturerbe der Pfahlbauten im süddeutschen Raum. Das Gebäude ist dank verschiedener Maßnahmen, darunter eine Toilette für alle, NFC-Tags oder Ausstellungstexten in leichter Sprache als vollständig barrierefrei zu bezeichnen.

