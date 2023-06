Pfahlbau-Kinderclub am 7.6. im Pfahlbaumuseum

Am Mittwoch dem 7. Juni findet von 14 bis 16 Uhr die Veranstaltung „… und die Wand aus Matsch?!“ im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen statt. Dabei erfahren die Kinder, wie man vor 6000 Jahren Häuser baute. Wie das genau funktionierte und was man mit einer „Matschwand“ so alles anstellen kann, das werden die Kinder im Selbstversuch herausfinden. An diesem Termin können auch Kinder teilnehmen, die nicht Mitglied des Kinderclubs sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für Nichtmitglieder beträgt der Preis 8€ pro Kind. Teilnahme ab 6 Jahren. Anmeldung bis Dienstag 6. Juni. Treffpunkt an der Museumskasse.