Vom 6. bis zum 30. November können Kinder und Jugendliche in den Pfahlbauten Unteruhldingen bei museumspädagogischen Projekten stein- und bronzezeitliche Werkzeugtechniken und naturwissenschaftliche Methoden der Archäologie kennen lernen (ab 20 Personen). Der Rundgang startet in der Ausstellung „Das Erbe der Pfahlbauer“, in dem die originalen Funde aus dem Weltkulturerbe der Pfahlbauten gezeigt werden. Danach erhalten die Schüler eine individuelle Führung durch die rekonstruierten Dörfer der Stein- und Bronzezeit (4000-850 v. Chr.). Im Kompaktkurs "Steinzeit 1" werden Feuersteinmesser, Kämme, Schwirrhölzer und Schmuckperlen angefertigt, in „Projekt 2“ dreht sich alles um Schwirrhölzer. Im Projekt „Archaeolab“ (ab Klasse 8) werden Schüler in die naturwissenschaftlichen Methoden der Archäologie eingeführt. Die pädagogischen Angebote werden von Montag bis Freitag angeboten.Neben den Pädagogikprojekten können bis zum 22. Dezember und vom 8.1. bis 22.3. von Montag bis Freitag Winterführungen für Schulklassen und Gruppen (ab 20 Personen) gebucht werden. Mehr Infos unter www.pfahlbauten.de/schulen . Telefonische Anmeldung und Anfragen unter Tel. 07556/928900 oder mail@pfahlbauten.de.