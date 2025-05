Neu: Familienführungen in den Pfahlbauten Unteruhldingen

Im Juni und Juli 2025 findet in den Pfahlbauten Unteruhldingen diestatt. Zu dieser Zeit haben Familien die Gelegenheit, das Leben der Kinder vor über 3.000 Jahren hautnah mitzuerleben.Ein Kind aus der Bronzezeit nimmt Sie mit in seine Welt und erzählt aus seinem Leben: Bei unserer besonderen Familienführung im Pfahlbaumuseum reisen Sie viele tausend Jahre in die Vergangenheit und entdecken, wie die Kinder am Bodensee ihren Alltag verbrachten. Wie sah ihr Zuhause aus? Welche Spiele spielten sie? Und welche Aufgaben mussten sie in der Gemeinschaft übernehmen?Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an Familien mit Kindern (Empfehlung: ab 5 Jahren).Eine Teilnahme kostetpro erwachsene Person (ab 16 Jahren) undfür Kinder von 5-15 Jahren.Die Teilnehmerzahl pro Führung ist begrenzt. Sichern Sie sich daher rechtzeitig einen Platz. Eine Anmeldung ist unter dem folgenden Link möglich:Weitere Informationen:ca. 45 MinutenMax. 20 zahlende PersonenErwachsene (ab 16 Jahren): 14,00 €, Kinder von 5-15 Jahren: 10,00 €buchbar vom 10.06. – 18.06. sowie vom 14.07. – 25.07. (außer an Wochenenden und Feiertagen), Beginn jeweils um 11 Uhr und 14:30 UhrEs wird ein Mindestalter von 5 Jahren empfohlen.