Kinderferienprogramm in den Pfahlbauten Unteruhldingen im August

Beim Kinderferienprogramm im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen am Bodensee können Kinder am 21.und 28. August sowie am 4. September jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr die spannende Welt der Stein- und Bronzezeit erkunden. In der Steinzeitwerkstatt werden Musikinstrumente, Holzkämme oder eine schicke Perlenkette selbst hergestellt, die anschließend mit nach Hause genommen werden darf.Am Donnerstag den 22. August findet von 14.00 bis 16.00 Uhr der Pfahlbau-Kinderclub statt. An diesem Tag haben Kinder die Möglichkeit, das Ess- und Trinkgeschirr sowie die Kinderspielsachen der Pfahlbauer kennenzulernen. Hier erfährt der Nachwuchs, wie die Menschen aus Ton, Erde und Kuhmist(!) erstaunliche Dinge des täglichen Bedarfs töpferten. Im Anschluss darf eine Tonfigur oder eine Tasse selbst hergestellt werden. Alle vier Angebote richtet sich an Kinder von 6 bis 14 Jahren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Tickets gibt es unter https://pfahlbauten.ticketfritz.de/ . Weitere Informationen unter www.pfahlbauten.de . Treffpunkt an der Museumskasse.