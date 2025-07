Jahrestagung der Europäischen Vereinigung zur Förderung der Experimentellen Archäologie e.V. 2025 in Berlin

2025 wird die Tagung der, EXAR, vom 18. bis 21. September im Archäologischen Haus am Petriplatz (PETRI) Berlin, Deutschland stattfinden. Vorträge zu neuesten Untersuchungsmethoden an Funden und Befunden, Analyse- und Rekonstruktionsmöglichkeiten sowie Berichte wissenschaftlicher Vorführungen und damit in Zusammenhang stehender museologischer Vermittlungsmethoden stehen wieder im Fokus.Das Thema der Tagung lautet: "Die Experimentelle Archäologie in Wissenschaft und Vermittlung 2025".Die Vorträge präsentieren aktuelle laufende Experimente und Projekte der Rekonstruierenden Archäologie, diskutiert werden aber auch die wissenschaftliche Methode Experimentelle Archäologie. Des Weiteren werden Erfahrungsberichte zur Nutzung dieser Methode in der Vermittlungsarbeit vorgestellt.Wenn Sie sich für die Teilnahme an der Jahrestagung anmelden wollen, so füllen bitte das beigefügte Anmeldeformular aus und schicken Sie es an mail@pfahlbauten.de Wenn Sie sich für die Teilnahme und einen Vortrag anmelden möchten, so schicken Sie das ausgefüllte Formular bitte bis zum 15.08.2025 an mail@pfahlbauten.de . Weitere Informationen entnehmen Sie dem beigefügten Dokument "Call for Papers".EXAR ist ein Zusammenschluss von Personen und Personenvereinigungen, der das Ziel hat, Experimentelle Archäologie als wissenschaftliche Methode in der Archäologie zu etablieren und zu stärken. Erkenntnisse im Bereich der Experimentellen Archäologie sollen zudem einer breiten wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Öffentlichkeit publik gemacht werden.EXAR bietet ein Forum für Wissenschaftler und wissenschaftliche Laien, ihre Erkenntnisse zu Experimenteller Archäologie, Archäotechnik und Vermittlungsarbeit zu präsentieren und zu publizieren.