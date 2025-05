Internationaler Museumstag 2025 in den Pfahlbauten Unteruhldingen

Am Sonntag den 18. Mai 2025 lädt das Pfahlbaumuseum zumein, der in Baden-Württemberg unter dem Mottosteht. Folglich wird auch in den Pfahlbauten "gesponnen" – mit Flachs, Bast u.v.m. Kommen Sie vorbei und lernen Sie das Textilhandwerk der Stein- und Bronzezeit kennen!Die Teilnahme an der Veranstaltung ist im Eintrittspreis enthalten.Weitere Informationen: www.pfahlbauten.de/veranstaltungen Ab dem 17. Mai haben die Pfahlbauten Unteruhldingen täglich – auch an Sonn- und Feiertagen – von 09:30 bis 18:00 Uhr geöffnet (letzter Einlass 17:30 Uhr).Die Pfahlbauten Unteruhldingen sind das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands. Hier erwartet die Besucher eine Zeitreise über 10.000 Jahre Geschichte. Nach dem Betreten der im Jahre 2024 neu eröffneten Museumshalle mit den Originalfunden aus den UNESCO-Welterbestätten gelangen die Gäste in die Multimediashow ARCHAEORAMA, in der sie an einem virtuellen Tauchgang zu den Pfahlbauten im Bodensee teilnehmen. Im Anschluss führt sie ihr Weg in die Dörfer der Stein- und Bronzezeit, immer mit großartigem Seepanorama. Hier werden vergangene Abschnitte der Menschheitsgeschichte und unterschiedliche Lebensformen aus mehr als drei Jahrtausenden lebendig. Weiter geht es in den Steinzeitzeitparcours mit Pfahlbaukino, in dem Experimentalarchäologen in die Techniken des Hausbaus von damals einführen. Zum Schluss lassen sich die Kenntnisse über die Pfahlbauer im Obergeschoss der Museumshalle vertiefen.