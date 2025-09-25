Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037070

Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee Strandpromenade 6 88690 Unteruhldingen, Deutschland http://www.pfahlbauten.de
Ansprechpartner:in Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee +49 7556 928900
Logo der Firma Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee

Haus am See: Von Laut bis Leise

Musik und Musikinstrumente aus grauer Vorzeit

(lifePR) (Unteruhldingen, )
Wie klang die Steinzeit? Und wie die ihr nachfolgende Bronzezeit? Funde von Flöten und anderen Musikinstrumenten aus Holz und Knochen werfen ein Schlaglicht auf einen gern vernachlässigten Teil der Urgeschichtsforschung: die Musik. Der Musikwissenschaftler Thomas Olesch referiert über den momentanen Stand der Forschung, wobei er gleichfalls für eine musikalische Untermalung sorgt – Mitmachen erwünscht!

Wann: Freitag 3. Oktober bis Sonntag 5. Oktober

Wo: Pfahlbauten Unteruhldingen

Weitere Informationen: www.pfahlbauten.de

Die Pfahlbauten Unteruhldingen sind das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands. Ihr Besuch beginnt in der Halle des Neuen Museums. Die beeindruckende Holzkonstruktion ist Besucherzentrum und Ausstellungshalle zugleich. Im Erdgeschoss folgen Sie den „Spuren der Pfahlbauer“ und entdecken Originalfunde der Stein- und Bronzezeit. Wie die Wissenschaft den Bodensee seit über 100 Jahren erforscht wird ebenso verdeutlicht wie die Bedeutung des UNESCO-Weltkulturerbes Pfahlbauten. In der Erzählmaschine „ARCHAEORAMA“ begleiten Sie die Taucharchäologen bei ihren Forschungen im Bodensee – ohne selbst nass zu werden. Danach begrüßen Sie unsere Guides zu einer kurzen Einführung zum Thema Pfahlbauten. Auf einem gut markierten Rundweg erreichen Sie die Häuser der Stein- und Bronzezeit, in denen Sie unser Museumspersonal über das Leben von damals informiert. Auch an Land gibt es viel zu sehen und zu entdecken – etwa im Steinzeitparcours mit seinen vielfältigen Mitmach-Angeboten.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.