Haus am See: Körbe, Matten, Wandbehänge

Neben Keramiktöpfen und Metallschmuck haben sich in den feuchten Siedlungsschichten der Pfahlbauten auch Reste von Körben, Umhängen und sogar Schuhen erhalten. Diese waren teilweise so gut erhalten, dass es Expertinnen wiemöglich ist, dieder Pfahlbauzeit nachzuvollziehen und vor Publikum vorzuführen. Es besteht die Möglichkeit, unter Anleitung eigene Geflechte herzustellen.Montag 28. Juli bis Sonntag 3. AugustPfahlbauten UnteruhldingenDie Pfahlbauten Unteruhldingen sind das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands. Ihr Besuch beginnt in der Halle des Neuen Museums. Die beeindruckende Holzkonstruktion ist Besucherzentrum und Ausstellungshalle zugleich. Im Erdgeschoss folgen Sie den „Spuren der Pfahlbauer“ und entdecken Originalfunde der Stein- und Bronzezeit. Wie die Wissenschaft den Bodensee seit über 100 Jahren erforscht wird ebenso verdeutlicht wie die Bedeutung des UNESCO-Weltkulturerbes Pfahlbauten. In der Erzählmaschine „ARCHAEORAMA“ begleiten Sie die Taucharchäologen bei ihren Forschungen im Bodensee – ohne selbst nass zu werden. Danach begrüßen Sie unsere Guides zu einer kurzen Einführung zum Thema Pfahlbauten. Auf einem gut markierten Rundweg erreichen Sie die Häuser der Stein- und Bronzezeit, in denen Sie unser Museumspersonal über das Leben von damals informiert. Auch an Land gibt es viel zu sehen und zu entdecken – etwa im Steinzeitparcours mit seinen vielfältigen Mitmach-Angeboten.