Großelterntage 2024

Erneut findendie allseits beliebten Großelterntage statt. Zu dieser Zeit haben Großeltern und Enkelkinder von jeweils 10-12 und 14-16 Uhr die Gelegenheit, das Leben in Stein- und Bronzezeit hautnah mitzuerleben. So dürfen Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst anpacken und sich mit den technischen wie auch künstlerischen Möglichkeiten der mitteleuropäischen Pfahlbauer vertraut machen. Folglich darf gefragt, geforscht, gelernt und gebastelt werden… Und das Beste daran: alle gemeinsam oder allein hergestellten Objekte dürfen mit nach Hause!Nach einer kurzen, informativen Führung durch die Pfahlbauten geht es in den Steinzeitparcours, wo Jung und Alt entweder eineaus verschiedenfarbigen Steinen, Holz, Muscheln und Bernstein oder ein steinzeitlichesherstellen dürfen.Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an(auch Mama und Papa haben mal eine Auszeit verdient). Eine Teilnahme kostet 14 € pro Person. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, sichert euch daher schnell einen Platz!Eine Anmeldung ist untermöglich. Weitere Informationen findet Ihr auf unsererHomepage: