Frühlingserwachen in den Pfahlbauten…

Endlich: ab demsind die Pfahlbauten Unteruhldingen wieder wochenends (Sa und So) für Publikum geöffnet!Sie wünschen eine individuelle Betreuung auch unter der Woche?können Sie sich. Zusätzlich können Sie. Kommen Sie dazu einfach ins Neue Museum am See – ganz ohne Voranmeldung. Beginn der Führung: 14:15 Uhr, Ende: 15:00 Uhr.Diesind das. Eine Zeitreise über 10.000 Jahre Geschichte erwartet Sie. Entspannen Sie sich. Lassen Sie die Eindrücke auf sich wirken. Nach dem Besuch der 2024 neu eröffneten Museumshallemit den Originalfunden desgelangen Sie in die, in der Sie an einem virtuellen Tauchgang zu den Pfahlbauten im Bodensee teilnehmen. Im Anschluss gelangen Sie in die rekonstruiertenauf dem Wasser, immer mit großartigem Seepanorama. Hier werden vergangene Abschnitte der Menschheitsgeschichte und unterschiedliche Lebensformen aus drei Jahrtausenden lebendig. Weiter geht es in denan Land, in dem Experimentalarchäologen in die Techniken des Hausbaus von damals einführen. Am Ende des Rundgangs entdecken Sie die beiden ersten Pfahlbauhäuser von 1922 mit einerzu den Anfängen des Museums – oder Sie vertiefen Ihre Kenntnisse über die Pfahlbauer im Obergeschoss der Museumshalle.