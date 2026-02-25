Frühjahrsputz in den Pfahlbauten
Das beliebteste Freilichtmuseum am Bodensee bereitet sich auf die Saison 2026 vor
Die Pfahlbauten Unteruhldingen sind nicht nur das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands, sie sind auch Teil von Europas größtem Pfahlbaumuseum sowie das beliebteste Freilichtmuseum am Bodensee! Damit das aber so bleibt, müssen immer in den Wintermonaten, wenn die Anlage für Gäste geschlossen ist, umfassende Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Wand eines Steinzeithauses neu verstreichen? Kein Problem! Den vermoderten Firstpfahl einer Familienhütte austauschen, ohne dabei das Dach aus Schilf zu beschädigen? Natürlich! Die Palisade um ein ganzes Pfahlbaudorf herum erneuern - immerhin über 2.000 Pfähle? Wenn es weiter nichts ist...
Was zur Zeit der Pfahlbauer ganze Gemeinschaften und dutzende von Arbeitern benötigt haben dürfte, wird in den Pfahlbauten Unteruhldingen zumeist von gerade einmal einer Handvoll Handerwerker bewerkstelligt. Finanziert wird das Ganze aus Spenden, insbesondere aber aus den Einnahmen, welche das private, von einem ortsnsässigen Verein getragene Museum in der Zeit von März bis November generiert.
Eine Parallele zu den Pfahlbauten der Vergangenheit gibt es bei diesen Winterarbeiten mit modernem Gerät dann aber doch: Sowohl vor 6.000 Jahren wie auch heute noch müssen die auf dem Wasser des Bodensees stehenden Holzhäuser regelmäßig geprüft und gegebenenfalls teilsaniert werden. An der durchschnittlichen Haltbarkeit eines größtenteils aus Holz bestehenden Pfahlbaus, rund 5 bis maximal 20 Jahre, hat sich im Vergleich zur Steinzeit nämlich kaum etwas geändert!
In den Pfahlbauten Unteruhldingen präsentieren 23 Pfahlbauhäuser sowie eine weiträumige Ausstellungshalle das einzige unsichtbare Welterbe Europas: die Pfahlbauten der Stein- und
Bronzezeit! Das vollständig barrierefreie >>Neue Museum am See<<, ein fast 13 m hoher Holzbau, gibt bei jeder Wetterlage Einblicke in die Spuren und Rätsel der Pfahlbauer. Über 1.000 Originalfunde aus dem UNESCO-Weltkulturerbe beleuchten das Leben dieser Menschen. Medientisch, Kindertexte und Videos machen die Vergangenheit auch für kleine Museumsgäste verständlich. Die Multimedia-Show >>ARCHAEORAMA<< führt hinab zu den Pfahlbauten am Grund des Bodensees, wo Archäologen in die Grundlagen der Pfahlbauforschung einführen. Wieder aufgetaucht erkundet man die rekonstruierten Pfahlbaudörfer auf dem Wasser. An Land finden in den Ferienzeiten spannende Live-Vorführungen und Mitmachaktionen für alle Gäste statt.
Ideal für Familien und Gruppen, die eine Mischung aus informativem Rundgang, Erlebnisshow und In- wie Outdoor-Museum suchen!
Sie wünschen eine individuelle Betreuung? Bis Ende März 2026 können Sie sich von Mo bis Fr für Gruppenführungen (ab 15 Personen) anmelden. Zusätzlich können Sie bis zum 26. März 2026 von Di bis Do um jeweils 14:00 Uhr an einer öffentlichen Winterführung teilnehmen. Kommen Sie dazu einfach ins Neue Museum am See – ganz ohne Voranmeldung. Beginn der Führung: 14:15 Uhr, Ende: 15:00 Uhr.
Weitere Informationen unter: www.pfahlbauten.de