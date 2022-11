Das Pfrunger Ried ist eine reiche Fundlandschaft für Biologen und Botaniker, aber auch für Geologen, Moorforscher und Archäologen. Über Jahre hinweg fanden hier archäologische Sondagen statt, die das Ziel hatten, die Geschichte dieser spannenden Fundlandschaft zu erforschen. Am Freitag, 18. November 2022 findet um 18:30 Uhr im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf ein Vortrag zu 10.000 Jahre Geschichte des Pfrunger Rieds statt. Referent ist Prof. Dr. Gunter Schöbel, seit über 30 Jahren Direktor und wissenschaftlicher Leiter des Pfahlbaumuseums Unteruhldingen und Professor am Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard-Karls- Universität in Tübingen. Als ausgewiesener Pfahlbauspezialist hat er sich viel mit der Entwicklung der Pfrunger-Burgweiler Rieds aus archäologischer Sicht beschäftigt. Im Rahmen seines Vortrags wird er einen großen Bogen spannen über 10.000 Siedlungsgeschichte – angefangen von den Jägern und Sammlern, die den Pfrunger Ursee vor rund 10.000 Jahren durchstreiften über die ersten Bauernkulturen im Südwesten und die Burgbewohner, die auf der Rinkenburg an der Passage zwischen Donau und Rhein den Handel zur Zeit der Kelten kontrollierten.Veranstaltungsort: Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf, Riedweg 3-5 (Vortragsraum), 88271 Wilhelmsdorf, Telefon 07503 739Eintritt: 6,- € für Erwachsene; 3,- € für Schüler*innen und StudierendeUm Anmeldung wird gebeten bis Donnerstag, 17.11.2022, 16:00 unter www.pfrunger-burgweiler-ried.de