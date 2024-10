Théo Pourchaire und Clément Novalak hinter dem Steuer des PEUGEOT 9X8 beim Rookie-Test in Bahrain

Seit 2015 wird am Tag nach der letzten Runde der FIA World Endurance Championship ein Rookie-Test veranstaltet.

Die beiden französischen Fahrer werden das Team PEUGEOT TotalEnergies und den PEUGEOT 9X8 Hypercar 2024 auf dem Bahrain International Circuit kennenlernen.

Die ehemaligen Formel-2-Piloten Théo Pourchaire (21 Jahre alt) und Clément Novalak (23 Jahre alt) haben ihr Potenzial auch in anderen Serien unter Beweis gestellt.

Am Tag nach dem Meisterschaftsfinale der FIA WEC 2024 haben die Teams die Möglichkeit, junge Talente bei einem Rookie-Test auf dem Bahrain International Circuit (5,412 km) Probe fahren zu lassen.In den Jahren 2022 und 2023 hatte der dänische Fahrer Malthe Jakobsen, der im nächsten Jahr Fahrer im Team PEUGEOT TotalEnergies sein wird, die Möglichkeit, den PEUGEOT 9X8 bei diesen Rookie-Tests zu fahren. Am 3. November werden Théo Pourchaire und Clément Novalak am Steuer des PEUGEOT 9X8 für den diesjährigen Rookie-Test sitzen.Théo Pourchaire (21), Mitglied der FFSA Academy im Jahr 2018 nach einem bemerkenswerten Debüt im Kartsport, erzielte zehn Podiumsplätze und holte im vergangenen Jahr den Meisterschaftstitel in der FIA Formel-2. In dieser Saison sammelte er Erfahrungen in der Super Formula (Japan) und IndyCar (USA). In den letzten drei Saisons war Théo auch Reservefahrer in der Formel 1.Clément Novalak (23), der britische Formel-3-Meister 2019, hat auch an der Formel-2-Weltmeisterschaft teilgenommen und im vergangenen Jahr einen Sieg errungen. In dieser Saison hat er sich dem Endurance Racing zugewandt. Er nahm an der European Le Mans Series teil und stand bei seinem ersten 24-Stunden-Rennen in Le Mans in der LMP2-Kategorie auf dem Podium.Olivier Jansonnie, Technischer Direktor von PEUGEOT Sport, sagte: „Für das Team PEUGEOT TotalEnergies bringen diese Rookie-Tests in Bahrain eine neue Perspektive, auch wenn die Wiederaufbereitung der Fahrzeuge nach dem Rennen dem gesamten Team viel Arbeit abverlangt. Es ist immer sehr motivierend und lohnend zu sehen, wie junge Fahrer mit großen Augen ankommen und das Team, das Fahrzeug usw. entdecken.“„Wir haben zwei unterschiedliche Profile gewählt. Théo ist ein Einsitzer mit einer bereits beeindruckenden Erfolgsbilanz und gilt als einer der Hoffnungsträger im Einsitzer. Clément hat mehr Langstreckenerfahrung mit bemerkenswerten Ergebnissen in der ELMS, insbesondere einem zweiten Platz in der LMP2-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans 2024. Seine Statistiken in dieser Disziplin haben uns beeindruckt. Ich denke, das ist eine interessante Kombination. Sie werden von Paul di Resta und Malthe Jakobsen angeleitet, die ebenfalls diesen Prozess durchlaufen haben, bevor sie in der nächsten Saison als Vollzeitkräfte eingesetzt werden. Es ist für uns immer sehr interessant, technisches Feedback aus neuen Perspektiven zu erhalten.“Der Rookie-Test findet am Sonntag, den 3. November, auf dem Bahrain International Circuit statt, mit zwei jeweils mehrstündigen Testsitzungen.„Ich bin sehr glücklich, dass ich beim Rookie-Test in Bahrain für das Team PEUGEOT TotalEnergies fahren darf. Es ist ein wichtiger Schritt in meinem Übergang vom Einsitzer zum Langstreckenrennen. Angesichts seiner unglaublichen Geschichte in dieser Disziplin könnte ich mir kein besseres Team für mein Debüt in der Hypercar-Kategorie vorstellen. Ich freue mich sehr darauf, so viel wie möglich von einem so erfahrenen Team zu lernen, während dieses Tages, der sehr prägend und bereichernd für mich sein wird."„Ich freue mich sehr, den PEUGEOT 9X8 mit dem Team PEUGEOT TotalEnergies in Bahrain fahren zu können. Es wird eine neue Erfahrung für mich sein, denn es wird das erste Mal sein, dass ich ein Langstreckenauto, ein Hypercar, fahre. Es ist fast ein anderer Sport für mich, ganz anders als das, was ich in der Formel 2, als Reservefahrer in der F1 oder im Indycar gewohnt war. Ich freue mich darauf, die FIA WEC World Endurance Championship zu entdecken. Ich denke, es ist der Traum eines jeden Fahrers, eines Tages in dieser Meisterschaft zu fahren, vor allem bei den 24 Stunden von Le Mans, dem größten Rennen der Welt. Diese erste Erfahrung im Langstreckensport zu machen, ist fantastisch, und ich freue mich darauf, nach Bahrain zurückzukehren, eine Strecke, die ich besonders liebe. Es ist eine großartige Strecke mit einem sehr leistungsstarken Auto, und es ist eine großartige Gelegenheit.“