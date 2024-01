Team PEUGEOT TotalEnergies stellt Fahrerteams für 2024 vor

Mikkel Jensen, Nico Müller und Jean-Eric Vergne werden im PEUGEOT 9X8 mit der Nummer 93 starten.

Paul Di Resta, Loïc Duval und Stoffel Vandoorne teilen sich den Fahrersitz mit der Startnummer 94.

Die Saisoneröffnung der WEC wird in Katar stattfinden. Der Auftakt ist für den 24. und 25. Februar 2024 geplant, das Rennen folgt eine Woche später.

Die FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2024 beginnt am 24. und 25. Februar mit dem offiziellen Start in Katar. Das Team PEUGEOT TotalEnergies hat mit den letzten Vorbereitungen für die neue Saison begonnen und ist entschlossen, sich in dieser Saison weiter zu steigern. Seit der Verpflichtung von Stoffel Vandoorne im vergangenen Jahr hatte das Team die Möglichkeit, die Fahreraufstellung der beiden PEUGEOT 9X8 in der WEC zu überprüfen. Das Team ist fest entschlossen, in dieser anspruchsvollen Meisterschaft Verbesserungen bis ins kleinste Detail zu erzielen.Das Team PEUGEOT TotalEnergies wird durch Malthe Jakobsen vervollständigt, der als Reservefahrer des Teams fungiert. Nachdem der Däne 2023 zum offiziellen Juniorfahrer ernannt wurde, wird er 2024 seine Entwicklung im Team fortsetzen.Nach dem Eröffnungsrennen werden die Fahrer der Teams beim Saisonauftakt der FIA World Endurance Championship 2024 am 2. März, ebenfalls in Katar, an den Start gehen.