Start in den Sommer: Der Fahrzeug-Check von PEUGEOT

Ab sofort bietet PEUGEOT seinen Kundinnen und Kunden löwenstarke Angebote für den Sommer: Bei allen teilnehmenden PEUGEOT Partnern können sie einen Ölwechsel vornehmen lassen, mit dem Service-Check die professionelle Überprüfung des Fahrzeugs zu Sonderkonditionen nutzen sowie attraktive Angebote für Sommerreifen wahrnehmen.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Wir möchten auch in diesem Jahr attraktive Service-Check Angebote im Rahmen unserer Sommer-Kampagne anbieten. Für eine unabhängige Mobilität ist ein zuverlässiges Fahrzeug unerlässlich. PEUGEOT möchte seinen Kundinnen und Kunden mit der Überprüfung ihres Fahrzeugs Sicherheit geben und eine sorgenfreie Fahrt ermöglichen.“Mit dem Service-Check von PEUGEOT können Reisende alle sicherheitsrelevanten Aspekte ihres Fahrzeugs für 19,90 Euroüberprüfen lassen – inklusive drei Monate Garantie-Zertifikat für die geprüften Teile. Hierzu zählen insbesondere Bremsen, Motorölstand sowie die Einstellungen der Scheinwerfer und der Handbremse.Mit dem Starterbatterie-Check erhalten Kundinnen und Kunden zusätzliche Sicherheit, damit das Fahrzeug auch unterwegs zuverlässig anspringt. Für eine angenehme Fahrt bei heißen Temperaturen sorgt eine funktionierende Klimaanlage, die die Profis bei PEUGEOT beim Klimaanlagen-Check. Neben der Kontrolle der Bauteile und des Kältemittels, kann auch die Klimaanlage gereinigt oder einen neuer Aktivkohle-Filter eingebaut werden.Privatkundinnen und -kunden sowie Gewerbetreibende und Flottenbetreibende können zu attraktiven Konditionen Serviceverträge hinzubuchen. Sie beinhalten je nach Bedürfnissen eine Garantieverlängerung im Umfang der Herstellergarantie, kostenlosen europaweiten Mobilservice sowie Inspektionen und den Austausch wesentlicher Verschleißteile. So werden Reisende vor unerwarteten Ausgaben geschützt und erhalten größtmögliche Kostensicherheit.Alles in einem: Um einfach, sicher und schnell auch für den Motor zu sorgen, bietet die Löwenmarke für Fahrzeuge ab vier Jahren den Ölwechsel für 79,99 Euro UVPan – inklusive Motoröl und Filter. Das Angebot gilt vom 1. Juli bis zum 31. August 2022. Zudem können Fahrerinnen und Fahrer von den aktuellen Angeboten für Transport-, Komfort- und Ladezubehör für Elektrofahrzeuge profitieren.Wer sein Fahrzeug vor der Urlaubsreise noch mit neuen Sommerreifen ausstatten möchte, erhält bei PEUGEOT Marken-Sommerreifen zu Vorzugspreisen. Zusätzlich bietet die Löwenmarke einen kostenlosen Reifenersatzbei einer Pneu-Beschädigung.Weitere Informationen zum PEUGEOT Service-Check finden Interessierte bei den teilnehmenden PEUGEOT Partnern und unter: https://www.peugeot.de/service/meinen-peugeot-warten/aktuelle-angebote/sommer-angebote.html Unverbindliche Preisempfehlung der PEUGEOT Deutschland GmbH. Nur bei teilnehmenden PEUGEOT Partnern. Gemäß den Garantiebedingungen auf https://www.peugeot.de/ Unverbindliche Preisempfehlung der PEUGEOT Deutschland GmbH. Nur bei teilnehmenden PEUGEOT Partnern. Im Angebot enthalten sind eine maximale Motorölfüllmenge von 5,5 Litern sowie Ölfilter und Arbeitskosten. Dieses Privatkundenangebot gilt vom 1. Juli bis 31. August 2022 für alle gängigen PKW ab vier Jahren nach Erstzulassung.Der kostenlose Reifenersatz gilt für zwei Jahre, ist unabhängig von der Profiltiefe und greift bei Anprallschäden, Schäden durch spitze Gegenstände oder Vandalismus (laut Polizeibericht). Jeder Reifen kann nur einmal ersetzt werden.