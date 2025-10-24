Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040229

PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12) Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim, Deutschland http://www.peugeot.de
Ansprechpartner:in Frau Silke Ripplinger
Logo der Firma PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12)

Rookie-Test in Bahrain: Team PEUGEOT TotalEnergies schickt drei Fahrer ins Rennen

(lifePR) (Rüsselsheim, )
  • Nick Cassidy setzt seine Vorbereitung fort, bevor er 2026 offiziell in das Team PEUGEOT TotalEnergies eintreten wird
  • Mathias Beche und Alex Quinn lernen den PEUGEOT 9X8 zum ersten Mal kennen
  • Ziel: Vielfältige Erfahrungswerte sammeln und die Entwicklung des Hypercars weiter verfeinern
Das Team PEUGEOT TotalEnergies wird am traditionellen Rookie-Test in Bahrain teilnehmen, der am Tag nach dem Finale der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft 2025 stattfindet, und dabei mit einer besonders vielfältigen und vielversprechenden Fahreraufstellung antreten.

Nick Cassidy, der kürzlich zum offiziellen Fahrer ab 2026 bekannt gegeben wurde, wird an der Fahrt teilnehmen. Der Neuseeländer, der den PEUGEOT 9X8 bereits im vergangenen September in Austin getestet hat, wird seinen Lernprozess im Hypercar fortsetzen.

Zwei weitere Fahrer werden außerdem dabei sein:
  • Mathias Beche, ein erfahrener französischer Langstreckenfahrer, der sein fundiertes technisches Wissen einbringen und dem Team ermöglichen wird, weitere Daten zu sammeln.
  • Alex Quinn, ein junges britisches Talent, der den PEUGEOT 9X8 zum ersten Mal testen wird.
Olivier Jansonnie, Technischer Direktor von PEUGEOT Sport:
„Der Rookie-Test ist eine großartige Gelegenheit, unsere Türen für Fahrer mit unterschiedlichem Werdegang zu öffnen und wertvolles Feedback zum PEUGEOT 9X8 zu sammeln. Nick setzt seine Integration fort, bevor er 2026 offiziell in das Programm aufgenommen wird. Mathias und Alex bringen jeweils unterschiedliche Erfahrungen mit – vom jungen Nachwuchstalent bis zum Langstrecken-Profi. Diese Vielfalt ist ein echter Gewinn für das Team und trägt zu unserem gemeinsamen Fortschritt bei.“

Die Rookies:
  • Nick Cassidy (31, Neuseeland)
Super-GT-Meister (2017) und Super-Formula-Meister (2019), mehrfacher Formel-E-Rennsieger und aktueller Citroën Racing Fahrer. Ab 2026 wird er offizieller Fahrer des Teams PEUGEOT TotalEnergies.


  • Mathias Beche (39, Frankreich)
Ehemaliger LMP1- und LMP2-Fahrer, Pole-Fahrer bei den 24 Stunden von Le Mans 2025, fünf Podiumsplätze in Le Mans, darunter zwei Gesamtsiege, WEC LMP1-L- und ELMS LMP2-Meister. Bekannt für seine Erfahrung und seine Entwicklungsfähigkeiten.


  • Alex Quinn (24, UK)
Hat sich in Einsitzern (u. a. britische Formel 4, Formel Renault Eurocup) einen Namen gemacht und fährt derzeit in der LMP2 in der ELMS und bei den 24 Stunden von Le Mans 2024 und 2025. Gilt als eines der aufstrebenden Talente Großbritanniens im Langstreckenrennsport.

Alle Neuigkeiten über PEUGEOT Sport finden Sie auf der Website (http://www.peugeot-sport.com) und auf den folgenden Plattformen:

Twitter: @PEUGEOTsport
Facebook: @PEUGEOT.sport
Instagram: @PEUGEOTsportofficial
YouTube: PEUGEOT Sport Official
Videos der Saison: https://www.youtube.com/@peugeotsportofficial

Medien-Website / Fotos / Video: https://www.media.stellantis.com/em-en/peugeot-sport

PEUGEOT Sport WEC Medienkontakt:

Justine Morice /  justine.morice@external.stellantis.com / +33762622877
Sonya D’Artois / sonya.dartois@external.stellantis.com / +33627816828

Website Promotion

Website Promotion

PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12)

PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen unter allen europäischen Mainstream-Marken – von kompakten Stadtautos bis hin zu leistungsstarken Nutzfahrzeugen. Die Markenwerte von PEUGEOT sind klar definiert: Fahrerlebnis, französisches Charisma und zeitloses Design. Mit einer Präsenz in über 140 Ländern und rund 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2024 ist PEUGEOT ein globaler Player. In Europa ist die Marke bereits führend bei elektrischen B-Segment- und Nutzfahrzeugen und erweitert ihr elektrisches Angebot 2025 weiter. Für maximale Sorgenfreiheit sorgt das einzigartige PEUGEOT CARE-Programm* – ein Schutz bis zu 8 Jahre oder 160.000 km Sicherheit für PEUGEOT Elektrofahrzeuge der neuesten Generation.* PEUGEOT setzt alles daran, das Fahrerlebnis immer wieder neu zu erfinden. PEUGEOT ist „serious about pleasure“. Dabei setzt PEUGEOT konsequent auf Innovation: Das Panorama i-Cockpit mit ChatGPT bringt modernste Technologie ins Fahrzeug und macht mit seiner sportlichen DNA jede Fahrt zu einem Erlebnis. Das vollelektrische Hypercar PEUGEOT 9X8 demonstriert die Leidenschaft der Marke für Leistung und Technologie – auf den prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt, darunter die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und die 24 Stunden von Le Mans. PEUGEOT bleibt Vorreiter für eine nachhaltige, elektrifizierte und emotionale Zukunft der Mobilität!

* PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://www.peugeot.de/...

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.