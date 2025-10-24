Rookie-Test in Bahrain: Team PEUGEOT TotalEnergies schickt drei Fahrer ins Rennen

- Nick Cassidy setzt seine Vorbereitung fort, bevor er 2026 offiziell in das Team PEUGEOT TotalEnergies eintreten wird
- Mathias Beche und Alex Quinn lernen den PEUGEOT 9X8 zum ersten Mal kennen
- Ziel: Vielfältige Erfahrungswerte sammeln und die Entwicklung des Hypercars weiter verfeinern
Nick Cassidy, der kürzlich zum offiziellen Fahrer ab 2026 bekannt gegeben wurde, wird an der Fahrt teilnehmen. Der Neuseeländer, der den PEUGEOT 9X8 bereits im vergangenen September in Austin getestet hat, wird seinen Lernprozess im Hypercar fortsetzen.
Zwei weitere Fahrer werden außerdem dabei sein:
- Mathias Beche, ein erfahrener französischer Langstreckenfahrer, der sein fundiertes technisches Wissen einbringen und dem Team ermöglichen wird, weitere Daten zu sammeln.
- Alex Quinn, ein junges britisches Talent, der den PEUGEOT 9X8 zum ersten Mal testen wird.
„Der Rookie-Test ist eine großartige Gelegenheit, unsere Türen für Fahrer mit unterschiedlichem Werdegang zu öffnen und wertvolles Feedback zum PEUGEOT 9X8 zu sammeln. Nick setzt seine Integration fort, bevor er 2026 offiziell in das Programm aufgenommen wird. Mathias und Alex bringen jeweils unterschiedliche Erfahrungen mit – vom jungen Nachwuchstalent bis zum Langstrecken-Profi. Diese Vielfalt ist ein echter Gewinn für das Team und trägt zu unserem gemeinsamen Fortschritt bei.“
Die Rookies:
- Nick Cassidy (31, Neuseeland)
- Mathias Beche (39, Frankreich)
- Alex Quinn (24, UK)
Alle Neuigkeiten über PEUGEOT Sport finden Sie auf der Website (http://www.peugeot-sport.com) und auf den folgenden Plattformen:
Twitter: @PEUGEOTsport
Facebook: @PEUGEOT.sport
Instagram: @PEUGEOTsportofficial
YouTube: PEUGEOT Sport Official
Videos der Saison: https://www.youtube.com/@peugeotsportofficial
Medien-Website / Fotos / Video: https://www.media.stellantis.com/em-en/peugeot-sport
PEUGEOT Sport WEC Medienkontakt:
Justine Morice / justine.morice@external.stellantis.com / +33762622877
Sonya D’Artois / sonya.dartois@external.stellantis.com / +33627816828