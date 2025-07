Rolex 6 Stunden von São Paulo: Team PEUGEOT TotalEnergies setzt auf Comeback in Brasilien

Vier Wochen nach den 24 Stunden von Le Mans begrüßt São Paulo die Teilnehmer der FIA WEC auf der berühmten Rennstrecke von Interlagos.

Die 6 Stunden von São Paulo bilden den Auftakt zur zweiten Saisonhälfte der Langstrecken-Weltmeisterschaft, die ausschließlich in Übersee ausgetragen wird und Anfang November in Bahrain endet.

Da Jean-Éric Vergne und Stoffel Vandoorne in der Formel E an den Start gehen, pilotieren Paul Di Resta/Mikkel Jensen (#93) und Loïc Duval/Malthe Jakobsen (#94) die PEUGEOT 9X8.

Auch wenn das Team PEUGEOT TotalEnergies für seine intensiven Vorbereitungen und Bemühungen bei den 24 Stunden von Le Mans nicht belohnt wurde, bleibt das französische Team entschlossen und will die zu Beginn der Saison bei den 6-Stunden-Rennen gezeigten Fortschritte erneut unter Beweis stellen.Ausgetragen wird das Rennen auf dem Autódromo José Carlos Pace – benannt nach dem brasilianischen F1-Piloten, der 1975 den Großen Preis von Brasilien gewann, früher bekannt als Interlagos. Die kürzeste Rennstrecke des Kalenders (4,309 km) liegt in den südlichen Vororten von São Paulo und windet sich zwischen den Stauseen Guarapiranga und Billings, die die Region São Paulo versorgen.Im vergangenen Jahr belegte das Team PEUGEOT TotalEnergies mit dem PEUGEOT 9X8 #93 den 8. Platz, nachdem dieser von Startplatz 17 aus ins Rennen gegangen war.„Wir haben die einzigartige und historische Strecke von Interlagos genau analysiert“, erklärte Olivier Jansonnie, Technischer Direktor von PEUGEOT Sport. „Es handelt sich um eine sehr abwechslungsreiche Strecke mit schnellen Abschnitten und einem engeren, kurvigeren Teil. Die Strecke wurde seit dem Rennen im vergangenen Jahr teilweise neu asphaltiert. Die Teams entschieden sich für unterschiedliche Reifenstrategien, und wir hatten während des Rennens nicht die volle Kontrolle darüber, was auf uns zukommt. Dieses Jahr werden wir besser vorbereitet sein.“Aufgrund einer Terminüberschneidung mit der FIA Formel-E-Weltmeisterschaft (Berlin E-Prix) wird das Fahreraufgebot des Teams PEUGEOT TotalEnergies für die 6 Stunden von São Paulo umgestellt. Der PEUGEOT 9X8 mit der Startnummer 93 wird von Paul Di Resta und Mikkel Jensen gefahren, während Loïc Duval und Malthe Jakobsen am Steuer des Fahrzeugs mit der Startnummer 94 sitzen werden. Testfahrer Théo Pourchaire wird ebenfalls in Brasilien sein, um bei Bedarf als Backup einzuspringen.Beide PEUGEOT 9X8 werden am Freitag, 11. Juli, für zwei freie Trainings auf die Strecke gehen. Am nächsten Tag folgen ein weiteres freies Training, das Qualifying und die Hyperpole-Session mit den zehn besten Hypercars. Das fünfte Rennen der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft 2025 startet am Sonntag, 13. Juli, um 11:30 Uhr Ortszeit (16:30 Uhr deutscher Zeit).„Unser Ziel ist eine starke zweite Saisonhälfte, beginnend mit São Paulo. Wir werden daran arbeiten, unsere Renngeschwindigkeit zu verbessern, um konkurrenzfähig zu bleiben, wie in Spa-Francorchamps. Wir müssen auch das gleiche Niveau an operativer Exzellenz beibehalten, das wir in Le Mans gezeigt haben, und uns das Landesmotto Brasiliens zu Herzen nehmen: ‚Ordem e Progresso‘, ‚Ordnung und Fortschritt‘.“„Ich freue mich darauf, nach Interlagos zurückzukehren, wo ich schon in der Formel 1 und letztes Jahr mit dem Hypercar gefahren bin. Es ist eine besondere Strecke, vor allem weil sie gegen den Uhrzeigersinn verläuft – das ist eine große Herausforderung. Ich hoffe, wir können unser Leistungsniveau von Spa-Francorchamps wiederfinden und ein starkes Ergebnis einfahren. Da Jean-Éric Vergne in Berlin antritt, werden wir uns zu zweit das Fahrzeug mit der #93 teilen, so dass wir mehr Fahrzeit bekommen. Nach Le Mans sind alle gut erholt und bereit, die zweite Hälfte der Meisterschaft in Angriff zu nehmen.“„Ich bin zum ersten Mal in Interlagos, einer so legendären Strecke – und kann es kaum erwarten. Ich habe mich im Simulator vorbereitet, was sehr wertvoll ist, da unsere Zeit auf der Strecke vor dem Rennen sehr begrenzt ist. Auch das Wetter könnte eine wichtige Rolle spielen. In Le Mans war unser Renntempo zwar nicht stark genug, aber das Team hat in den zehn Tagen sehr gut gearbeitet. Wir sind bereit für São Paulo und die zweite Saisonhälfte.“Alle Neuigkeiten über PEUGEOT Sport finden Sie auf der neuen Website ( http://www.peugeot-sport.com ) und auf den folgenden Plattformen:Twitter: @PEUGEOTsportFacebook: @PEUGEOT.sportInstagram: @PEUGEOTsportofficialYouTube: PEUGEOT Sport OfficialVideos der Saison 2024: https://www.youtube.com/@peugeotsportofficial