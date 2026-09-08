Robert Shwartzman als offizieller Fahrer des Teams PEUGEOT TotalEnergies für 2027 bestätigt

- Robert Shwartzman (26) wird ab 2027 in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) mit einem PEUGEOT 9X8 an den Start gehen.
- Er war der schnellste Fahrer beim FIA-WEC-Rookie-Test 2023 in Bahrain und fuhr 2024 bei seinem FIA-WEC-Debüt beim Lone Star Le Mans auf dem Circuit of The Americas zum Sieg.
- Der Vizemeister der FIA-Formel-2-Meisterschaft und ehemalige Formel-1-Ersatzfahrer nahm 2025 an der IndyCar-Serie teil und sicherte sich die Pole-Position für das Indianapolis 500.
Robert Shwartzman begann im Alter von fünf Jahren mit dem Kartsport, ehe er die verschiedenen Klassen des Einsitzer-Sports durchlief. 2019 wurde er FIA-Formel-3-Meister und belegte 2021 den zweiten Platz in der FIA-Formel-2-Meisterschaft, wobei er im Laufe der Saison zwei Siege und acht Podiumsplätze erzielte.
Nach einer beeindruckenden Einsitzer-Karriere und seiner Aufgabe als Formel-1-Ersatzfahrer wechselte Robert Shwartzman 2023 in den Langstreckenrennsport und startete zunächst in der GT-Klasse. Im selben Jahr fuhr er beim FIA-WEC-Rookie-Test in Bahrain die schnellste Zeit. Bei seinem FIA-WEC-Debüt im Jahr 2024 sorgte er dann sofort für Aufsehen, als er das Lone Star Le Mans auf dem Circuit of The Americas für sich entscheiden konnte.
Im Jahr 2025 wechselte Robert Shwartzman in die Vereinigten Staaten, um in der IndyCar-Serie anzutreten. Dort schrieb er Schlagzeilen, als er als erster Rookie seit 1983 die Pole-Position für das legendäre Indianapolis 500 einfuhr. Im Laufe des Jahres 2026 wird er mehrere Testfahrten mit dem PEUGEOT 9X8 absolvieren, bevor er Fahrer des Teams PEUGEOT TotalEnergies in der FIA-WEC-Saison 2027 wird.
Robert Shwartzman – Rennfahrer 2027
„Ich freue mich riesig, nach meiner Zeit in den Vereinigten Staaten in die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft zurückzukehren. Langstreckenrennen habe ich in den vergangenen beiden Saisons wirklich vermisst, und ich bin begeistert, nun das Team PEUGEOT TotalEnergies zu verstärken. Schon bei meinen allerersten Gesprächen mit dem Team fühlte ich mich aufrichtig willkommen und wurde sofort zum Teil des Projekts – in einem äußerst professionellen und ambitionierten Umfeld. Das Programm für 2027 ist besonders spannend, und ich kann es kaum erwarten, in dieses neue Abenteuer einzusteigen und gemeinsam die nächsten Kapitel dieser aufregenden Geschichte zu schreiben.“
Emmanuel Esnault – Teamchef PEUGEOT TotalEnergies:
„Wir freuen uns sehr, Robert im Team PEUGEOT TotalEnergies willkommen zu heißen. Er ist zweifellos eines der vielversprechendsten Talente seiner Generation und verfügt bereits über einen reichen Erfahrungsschatz, den er auf höchstem Niveau sowohl im Einsitzer- als auch im Langstreckenrennsport gesammelt hat. Seine natürliche Schnelligkeit, seine Vielseitigkeit und seine Reife machen ihn zu einer idealen Ergänzung für unser Team. Er ist bereits voll in die Vorbereitung unseres Programms für 2027 eingebunden und wird eine wichtige Rolle für die Zukunft des Teams spielen. Wir schätzen das Vertrauen, das er uns entgegenbringt, und wissen, dass er unsere Ambitionen teilt. Wir werden eine starke Beziehung zu Robert aufbauen – sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke –, mit dem Ziel, gemeinsam ein erfolgreiches neues Kapitel zu schreiben und viele zukünftige Erfolge zu erzielen.“
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