Powered by Lions: PEUGEOT und Born Free digitale Kampagne schärft das Bewusstsein für den Schutz von Löwen

PEUGEOT startet Zusammenarbeit mit der britischen Organisation Born Free auf dem Pariser Autosalon 2024 die neue digitale Kampagne 'Powered by Lions'. Powered by Lions soll die Welt daran erinnern, dass die Löwenpopulation in Gefahr ist und dass wir jetzt handeln müssen, um sie zu schützen. Alle im Rahmen dieser Kampagne gesammelten Gelder werden an Born Free gespendet. Darüber hinaus investiert PEUGEOT in eine solidarische Werbekampagne zur Unterstützung von Born Free, wobei 60 Prozent des Budgets an die Wohltätigkeitsorganisation gespendet werden.Als offizieller Bildungspartner von Born Free unterstützt PEUGEOT die Arbeit der Organisation zum Schutz wildlebender Arten und Lebensräume. Born Free setzt sich für den Schutz von Wildtieren in Kenia und anderen Ländern der Welt ein, indem es lokale Gemeinschaften einbindet, aufklärt und befähigt, mit Wildtieren zu koexistieren. Seit 2023 unterstützt PEUGEOT Born Free beim Bau von Bienenstockzäunen und raubtiersicheren Bomas im Meru-Schutzgebiet in Kenia sowie bei der Organisation von Workshops zum Verhalten von Elefanten in lokalen Gemeinden. PEUGEOT stellt Born Free außerdem einen Landtrek Pickup zur Verfügung, der täglich im Einsatz ist.Vier EV-LadegeräteDas Ziel von PEUGEOT für die Kampagne „Powered by Lions“ war es, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen und die Menschen zu ermutigen, für Born Free zu spenden. Als die Marke, die auf die Kraft der Löwen setzt, hat PEUGEOT dies umgesetzt, indem es die Straßen von Paris mit EV-Ladegeräten in Löwenform ausgestattet hat. Zwei Tage lang konnten die Menschen über die vier von Born Free geretteten Löwen King, Thea, Dadou und Saida lesen, die jedes Ladegerät repräsentiert, und einen QR-Code scannen, um zu spenden. Die Spenden kommen der Versorgung dieser Löwen mit hochwertigem Futter und der fachkundigen Pflege im Shamwari Conservation Centre von Born Free in Südafrika zugute.Die Löwen-Ladegeräte-Aktivierung wird von einer 360 Grad PEUGEOT Kampagne in sozialen und digitalen Medien in allen Märkten und auf der PEUGEOT Website unterstützt, die das Publikum zu einer Landing Page führt, auf der es mehr über den Löwenschutz erfahren und spenden kann.Eine EV-Löwenskulptur ist vom 14. Oktober bis zum 20. Oktober auf dem Pariser Autosalon am PEUGEOT Stand zu sehen.Mehr über die Kampagne 'Powered by Lions' erfahren Sie hier: https://youtu.be/pBkYKC3lkX4 Will Travers, Mitbegründer von Born Free: „Bei Born Free retten und schützen wir Löwen vor Ausbeutung und bewahren ihren natürlichen Lebensraum für kommende Generationen. Spenden helfen uns, uns gegen Praktiken wie die Jagd auszusprechen und die Kosten für Rettungsaktionen und die lebenslange Betreuung der Löwen in unserer Großkatzenauffangstation in Südafrika zu decken. Elektrofahrzeuge und Ladestationen sind ein immer wichtigerer Bestandteil unseres Lebens. Aber dank der Ladegeräte von PEUGEOT haben wir das Alltägliche in etwas Elektrisierendes verwandelt, etwas, das die Menschen nutzen und bewundern wollen.“Linda Jackson, CEO von PEUGEOT: „Der Löwe ist das schlagende Herz von PEUGEOT. Er ist das Emblem unseres Logos, das auf jedem Auto zu sehen ist. Als offizieller Bildungspartner unterstützen wir die Arbeit von Born Free bei ihrem Beitrag zum Schutz der Löwen und der Umwelt sowie bei ihren Sensibilisierungsaktivitäten. Bildung ist auch für PEUGEOT das Herzstück unseres Engagements.“