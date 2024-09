PEUGEOT wird “Offizieller Partner für Aufklärung“ von Under the Pole

Organisation neuartiger Expeditionen auf der ganzen Welt, die sich auf die wissenschaftliche Erforschung der Ozeane konzentrieren, insbesondere in polaren oder isolierten Regionen. Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung, insbesondere durch das DEEPLIFE-Programm, das die marinen Tierwälder in der mesophotischen Zone (30 bis 200 Meter Tiefe) und ihre Schlüsselrolle für das Funktionieren des marinen Ökosystems erforscht. Bei der aktuellen Mission, die bis zum 15. Oktober 2024 in Griechenland, Italien und Frankreich läuft, soll untersucht werden, ob die mesophotischen Ökosysteme des Mittelmeers als Zufluchtsorte für Populationen vor dem Klimawandel dienen können. Diese Studien bilden einen wichtigen Forschungsschwerpunkt für die kommenden Jahre, um die Zusammenhänge zwischen Oberflächen- und mesophotischen Populationen zu verstehen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Arbeiten zur Sensibilisierung und zum Schutz der Ozeane, ausgehend von der Überzeugung, dass Wissen nur sinnvoll ist, wenn es geteilt wird. Diese Arbeit, die auf die Bildung junger Menschen und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit ausgerichtet ist, hat die Form einer Bildungskarawane, die die Entdeckungen von Tauchern und Wissenschaftlern präsentiert. Die immersive Szenografie inspiriert und fördert das Wissen über marine Ökosysteme.

Organisation von Bildungstagen während der griechischen und französischen Etappen der Mittelmeer-Mission zwischen April und Oktober 2024. PEUGEOT und Under the Pole haben mit aktiver Unterstützung seines griechischen Vertriebsunternehmens Aiglon AE Bildungstage für Schulkinder in Griechenland organisiert, wo das Programm eine Erkundungsmission durchführt. Am 24. April nahmen 50 Kinder der Grundschule von Pteleos an einem pädagogischen Workshop teil, der die Reinigung des Strandes, das Kennenlernen von Tiefseetauchausrüstungen und die Erläuterung der wissenschaftlichen Missionen auf dem Erkundungsschiff Why umfasste. Ein weiterer Tag mit griechischen Schulkindern fand am 6. Juni auf der Insel Fourni statt.

Durch die Hervorhebung von PEUGEOT als offizieller Partner für Aufklärung auf den Segeln und dem Rumpf des Expeditionsbootes, der Why.

Durch die Bereitstellung von zwei PEUGEOT Boxer für den Transport der gesamten für die verschiedenen Einsätze des Programms erforderlichen Ausrüstung. Ein Peugeot Boxer wird verwendet, um das Tauchboot zu transportieren und die zahlreichen Ausrüstungen, die für die vier Einsätze des Mittelmeerprogramms benötigt werden. Der zweite PEUGEOT Boxer wird eingesetzt, um die „Bildungskarawane" von Under The Pole quer durch Frankreich zu ziehen, um die Öffentlichkeit und Schulkinder für das Thema Ozean zu sensibilisieren. Diese Wandermission hat in den letzten 12 Monaten mehr als 5.000 Menschen sensibilisiert.

Das Programm Under the Pole wurde 2008 von Ghislain Bardout und Emmanuelle Périé-Bardout in Concarneau, Frankreich, gegründet. Es teilt mit PEUGEOT den Ehrgeiz, Wissenschaft und Technologie für den Umweltschutz, insbesondere für den Schutz der Ozeane, einzusetzen. Dieses Programm arbeitet auch mit der breiten Öffentlichkeit zusammen, um das Bewusstsein für die Bedeutung dieses Anliegens zu schärfen.Im Rahmen dieser pädagogischen Aktivitäten ist es naheliegend, dass PEUGEOT offizieller Partner für Aufklärung von Under the Pole wird. Dieses neue Engagement kommt auf vier Arten zum Tragen:PEUGEOT stellt außerdem drei 100 Prozent elektrische Fahrzeuge (PEUGEOT E-208 (Energieverbrauch 16,1 kWh/100 km; CO-Emission 0 g/km; CO-Klasse: A.) und PEUGEOT E-308 SW (Energieverbrauch 15,7 kWh/100 km; CO-Emission 0 g/km; CO-Klasse: A.)) zur Verfügung, um die täglichen Fahrten der Teams von Under The Pole in einer „Null-Emissions“-Transportlogik zu ermöglichen.PEUGEOT ist besonders stolz auf diese Partnerschaft mit Under the Pole, die es ermöglicht, konkrete Aktionen für den Erhalt unserer Umwelt durchzuführen. Diese pädagogischen Aktionen sind wichtige Elemente des verantwortungsvollen Engagements der Marke.