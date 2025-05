PEUGEOT und französisches Kino: Ein strategisches Engagement

Im Rahmen ihrer ambitionierten kulturellen, künstlerischen und sozialen Kommunikationsstrategie möchte die Löwenmarke die ‚siebte Kunst‘ unterstützen, indem sie ihre französischen Wurzeln, ihren kreativen Mut und ihren weltweiten Einfluss feiert.



Seit drei Jahren engagiert sich PEUGEOT für Bildung im Bereich des Umweltschutzes und für den Motorsport durch seine Teilnahme an der WEC (World Endurance Championship). Aufbauend auf ihrer französischen Markenidentität und ihrer historischen Verbundenheit mit dem Kino erweitert die Löwenmarke ihre Strategie, indem sie sich auf ein emotionsreiches Neuland begibt: französisches Kino.



Für das Jahr 2025 plant PEUGEOT die Umsetzung langfristiger Aktionen über alle Kommunikationskanäle. Zu diesen Initiativen gehören strategische Partnerschaften durch Produktplatzierungen, die Unterstützung von Produktionsteams, originelle digitale Inhalte, exklusive Veranstaltungen und Aktivierungen innerhalb des Vertriebsnetzes.



Eine verstärkte Präsenz bei Festivals und Veranstaltungen soll die Sichtbarkeit des Unternehmens durch Medienaktivierungen und spezielle Fahrzeugflotten erhöhen.



Die Unterstützung aufstrebender französischer Talente wird eine der wichtigsten Säulen dieses Plans sein: Im Einklang mit seiner langfristigen Vision will PEUGEOT eine neue Generation französischer Kreativer fördern und einen zukunftsorientierten Ansatz für das Kino unterstützen.



Die offizielle Partnerschaft mit der Cérémonie des César im Februar bildete den Auftakt zu diesem Engagement. Jetzt nutzt PEUGEOT die prestigeträchtigen Filmfestspiele von Cannes, um sein Engagement für das französische Kino zu bekräftigen.



Während der Filmfestspiele von Cannes 2025, die vom 13. bis 24. Mai stattfinden, wird das PEUGEOT Inception Concept an einem zentralen Ort an der Strandpromenade Croisette zu sehen sein: auf dem Rasen des Carlton Hotels. Die Festivalbesucher werden die Gelegenheit haben, das cineastische Konzeptfahrzeug zu entdecken, das Ausdruck der ehrgeizigen Vision von PEUGEOT für die nachhaltige Mobilität von morgen ist.

Darüber hinaus wird die Marke die wichtigsten Kinoveranstaltungen entlang der Croisette mit einer eigens dafür bereitgestellten Flotte von PEUGEOT E-3008 Fahrzeugen unterstützen.



Die Filmfestspiele von Cannes sind eine ideale Gelegenheit für PEUGEOT, mit wichtigen Persönlichkeiten des französischen Kinos in Kontakt zu treten und sein Engagement zu unterstreichen.



Valérie Candeiller, Leiterin der globalen Kommunikation von PEUGEOT, erklärt: „Das Kino ist ein Schaufenster unserer Kultur, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft und ein starkes Medium für Emotionen. Indem wir uns mit dieser Welt verbinden, untermauern wir unsere Identität: eine französische Marke, die stolz auf ihre Wurzeln ist und die Vergnügen, Emotionen und Innovation in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungen stellt. Wir freuen uns über dieses neue Engagement zur Unterstützung des französischen Kinos.“



PEUGEOT pflegt weiterhin seine besondere Beziehung zur Kinoleinwand. Zahlreiche ikonische Filme wurden mit Fahrzeugen von PEUGEOT gedreht, wie zum Beispiel der Landaulet Typ 184 in Woody Allens „Midnight in Paris“, der PEUGEOT 406 in der „Taxi“-Saga oder der einzigartige PEUGEOT LimoVian, entworfen von Michel Gondry und dem PEUGEOT Design-Team, in „Der Schaum der Tage“ (L'Écume des jours). Weitere unvergessliche Modelle sind der PEUGEOT 404 in „Mein Onkel, der Gangster“ (Les Tontons Flingueurs) und das PEUGEOT 403 Cabriolet am Steuer von Lieutenant Columbo. Diese langjährige Allianz zwischen PEUGEOT und dem Kino unterstreicht den nachhaltigen Einfluss der Marke auf die Welt der ‚siebten Kunst‘.

