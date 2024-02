PEUGEOT i-Cockpit® integriert künstliche Intelligenz mit ChatGPT

PEUGEOT bietet seinen Kundinnen und Kunden ein neues interaktives Erlebnis.

Mit ChatGPT steigert das PEUGEOT i-Cockpit® den Fahrspaß und die Entdeckung neuer Erkenntnisse.

PEUGEOT ist einer der ersten Hersteller, der ChatGPT in seinen Fahrzeugen einsetzt.

neuer PEUGEOT 208,

neuer PEUGEOT 2008,

neuer PEUGEOT 308,

neuer PEUGEOT 308 SW,

neuer PEUGEOT 408,

neuer PEUGEOT 508,

neuer PEUGEOT 508 SW,

neuer PEUGEOT E-3008*

neuer PEUGEOT E-Rifter*

neuer PEUGEOT E-Traveller*

neuer PEUGEOT E-Partner*

neuer PEUGEOT E-Expert*

und bald auch der neue PEUGEOT E-5008 (zum Zeitpunkt der Pressemeldung noch nicht bestellbar).

PEUGEOT ist einer der ersten Automobilhersteller, der die künstliche Intelligenz ChatGPTals Service für seine Kundschaft bereitstellt. Integriert in das PEUGEOT i-Cockpit® und aktiviert über den Sprachassistenten „OK PEUGEOT“, kann ChatGPT Fragen beantworten und bietet ein noch nie dagewesenes Serviceniveau.PEUGEOT setzt auf Innovation für seine Kundschaft und führt die generative künstliche Intelligenz ChatGPT in seinen Modellen der neuesten Generation ein.Die generative künstliche Intelligenz ChatGPT, eine Abkürzung für „Chat Generative Pre-trained Transformer“, ist eine von OpenAI entwickelte Spitzentechnologie. Diese Technologie hat aus einer breiten Menge von Daten gelernt, um ihren Nutzern ausgefeilte, genaue und präzise Antworten zu liefern.Integriert in den Touchscreen des PEUGEOT i-Cockpit®, wird der Text auf sehr einfache und natürliche Weise über den eingebauten Sprachassistenten präsentiert. Durch den Befehl „OK PEUGEOT“ wird ChatGPT aktiviert, woraufhin eine Anfrage gestellt werden kann.ChatGPT ist in der Lage, eine breite Palette von einfachen bis hin zu komplexen Fragen zu beantworten und mit den Insassen zu interagieren.Wenn Fahrende zum Beispiel in einer unbekannten Stadt ankommen, können sie ChatGPT bitten, die Sehenswürdigkeiten zu zeigen, die sie besuchen sollten, die Geschichte dieser Orte zu erzählen, und wenn gewünscht, leitet das Navigationssystem des Fahrzeugs direkt zu diesen Sehenswürdigkeiten.ChatGPT kann viel mehr als nur Fragen beantworten: Bei einer langen Fahrt für Familien kann ChatGPT gebeten werden, ein interessantes Quiz zu einem bestimmten Thema zu erstellen und in wenigen Sekunden bietet die künstliche Intelligenz Unterhaltung für die Fahrzeit.Durch die Einführung der künstlichen Intelligenz ChatGPT in seinen Fahrzeugen verbessert PEUGEOT das Erlebnis des Sprachassistenten und macht ihn interaktiver, reibungsloser und intuitiver.PEUGEOT führt ChatGPT in das i-Cockpit® aller Modelle der neuesten Generation ein, die mit Connected Navigation ausgestattet sind. Zu den Modellen inklusive der Varianten gehören:Alle Kundinnen und Kunden von PEUGEOT mit zugelassenen Modellen können ChatGPT über den PEUGEOT Service Store aktivieren. Die Einführung der generativen künstlichen Intelligenz in den Fahrzeugen von PEUGEOT ist Gegenstand einer Pilotphase, in der das System für einen Zeitraum von 6 Monatenkostenlos aktiviert und genutzt werden kann. Dieses Angebot, das zunächst den ersten 5.000 Interessierten vorbehalten war, wurde auf 10.000 Kundinnen und Kunden ausgeweitet, nachdem die Zahl der Abonnenten innerhalb weniger Tage 50 Prozent überschritten hat.Im Anschluss an diese Phase wird PEUGEOT das Feedback der Nutzenden berücksichtigen, um ChatGPT für die PEUGEOT Kundschaft, die ein geeignetes vernetztes Fahrzeug besitzen, bereitzustellen.