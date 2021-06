PEUGEOT führt Lifestyle-Kollektion mit neuer Markenidentität ein

PEUGEOT bringt ab sofort eine neue Bekleidungslinie für seine Fans, Freunde und Vertriebsteams auf den Markt: T-Shirts, Poloshirts, Hemden, Pullover, Sweatshirts, Westen und Windjacken. Auch Accessoires, die täglich genutzt werden können sind darunter. So beispielsweise Stifte, Notizbücher, Tassen oder Regenschirme. Bei der Optik haben die Designer des PEUGEOT Design Labs auf eine moderne, technische und hochwertige Gestaltung gesetzt. Diese lässt sich in allen Teilen der neuen Kollektion wiederfinden, welche zudem das neue PEUGEOT Logo oder das neue Markensymbol, das Wappen, tragen. Die Lifestyle-Kollektion unterstreicht die neue Markenidentität des französischen Automobilherstellers sowie den Schritt von PEUGEOT in den exklusiveren Markt. Die Kollektion ist über den Online-Shop der Marke https://boutique.peugeot.com erhältlich.Fans der Löwenmarke finden in der modernen und bequemen neuen Kollektion Kleidungsstücke für jede Jahreszeit. Zur Auswahl stehen Mützen (19 Euro inkl. MwSt.), T-Shirts (19 Euro inkl. MwSt.), Kurzarm-Poloshirts in Piqué-Strick (29 Euro inkl. MwSt.), Bio-Baumwoll-Shirts (49 Euro inkl. MwSt.), Sweatshirts (59 Euro inkl. MwSt.), Westen (69 Euro inkl. MwSt.), Woll- und Kaschmirpullover (89 Euro inkl. MwSt.) oder Windjacken (89 Euro inkl. MwSt.). Die meisten Modelle sind in verschiedenen Farben erhältlich.Ein breites Angebot an eleganten Accessoires rundet die neue Kollektion ab. Die Geldbörsen, Notizbücher und Etuis (27 Euro bis 32 Euro inkl. MwSt.) sind mit recyceltem Leder gestaltet. Die mit Schmuck veredelten Anstecker (15 Euro inkl. MwSt.) vervollständigen das Outfit. Die Kugelschreiber mit Soft-Touch-Oberfläche (5 Euro inkl. MwSt.), die schwarzen oder weißen Keramikbecher (12 und 13 Euro inkl. MwSt.), der Schlüsselanhänger (5 Euro inkl. MwSt.) sowie die schwarzen oder blauen Falt- oder Großschirme (14 bis 22 Euro inkl. MwSt.) werden zu Must-Haves im Alltag.Die Designer des PEUGEOT Design Labs entwarfen das neue Logo und haben es auf jedem Artikel der Kollektion integriert. Das Markenlogo, ein Wappen mit einem Löwenkopf im Profil auf schwarzem Hintergrund, richtet sich an Markenliebhaber. Das Markensymbol, mit dem Umriss des Wappens und der Linie, die den PEUGEOT Schriftzug umschließt, richtet sich an Fans von ikonischen und raffinierten Designs. Das Markenlogo ist beispielsweise sowohl auf den Shirts als auch auf den Pullovern aufgestickt. Der PEUGEOT Schriftzug erscheint subtil auf den Ärmeln der Poloshirts oder auf der Unterseite der Sweatshirts.An der Funktionalität jedes Kleidungsstücks oder Accessoires haben die Designer akribisch gearbeitet. So wurden die gesteppten Muster der Westen exklusiv entworfen. Die Reißverschlüsse sind wasserdicht. Die verschweißten Nähte der Windjacke sorgen für eine optimale Isolierung. Bei den Accessoires haben beispielsweise die Becher und die Regenschirme einen besonderen ergonomischen Griff – für idealen Halt.Die Wahl der Materialien für bestimmte Kleidungsstücke und Accessoires steht bei PEUGEOT im Einklang mit dem Wunsch, eine nachhaltige Entwicklung und das Wohlbefinden zu fördern. Das recycelte Leder der Geldbörsen und Beutel wird aus vorhandenen Materialien hergestellt, während die Hemden etwa aus Bio-Baumwolle gefertigt werden.Arnault Gournac, Direktor des PEUGEOT Design Labs: „Unsere neue Lifestyle-Kollektion richtet sich an jeden - ob Kunde, Interessent oder ans Vertriebsteam. Mit dieser Linie haben wir alle repräsentativen Accessoires der Marke aufgewertet. Mit dem trendigen und bequemen Design liegt es nun an jedem Einzelnen zu zeigen, wer die Löwen von heute sind."Die PEUGEOT Lifestyle-Kollektion mit dem neuen Logo ergänzt die Kollektionen PEUGEOT SPORT, PEUGEOT 1810 und PEUGEOT LEGEND, die ebenfalls vom PEUGEOT Design Lab entworfen wurden. Die neue Kollektion ist ab sofort über den Online-Shop https://boutique.peugeot.com erhältlich.