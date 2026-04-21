PEUGEOT beruft Sabine Eberhart zur neuen Vertriebschefin
Eberhart gilt als strategisch denkende und lösungsorientierte Führungspersönlichkeit, die komplexe Themen schnell erfasst und leistungsstarke Teams aufbaut sowie weiterentwickelt. Sie verfügt über umfassende Erfahrung in der Gestaltung neuer Organisationsstrukturen und der erfolgreichen Führung internationaler Projekte.
In ihrer Karriere verantwortete sie unter anderem Marketing und Vertrieb für FIAT/Abarth, leitete den Independent Aftermarket sowie Eurorepar Car Service, steuerte Pricing- und Produktmanagementbereiche und führte Retail- und Netzwerkentwicklungsprojekte in mehreren europäischen Märkten. Frühere Stationen umfassen leitende Positionen im Retail Marketing, Key Account Management, Marketing & Sales Operations sowie internationale Retail- und Trainingsprojekte.
Sabine Eberhart wird den Vertrieb und die Markenentwicklung mit klarer Strategie, operativer Stärke und moderner Führungskultur vorantreiben.
Vincent Ricoux, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Mit Sabine Eberhart gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin, die strategische Weitsicht mit operativer Stärke verbindet. Sie bringt genau die Erfahrung und Führungsqualität mit, die wir für die nächste Entwicklungsphase unserer Marke benötigen. Unser besonderer Dank gilt Stefan Moldaner, der die Marke PEUGEOT in den vergangenen Jahren mit großem Engagement und klarer strategischer Ausrichtung maßgeblich mit vorangetrieben hat. Wir freuen uns, dass er seine Expertise künftig bei Spoticar einbringen und weiterhin eng mit uns zusammenarbeiten wird.“