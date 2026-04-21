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PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12) Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim, Deutschland http://www.peugeot.de
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PEUGEOT beruft Sabine Eberhart zur neuen Vertriebschefin

(lifePR) (Rüsselsheim, )
PEUGEOT stärkt ab 1. Mai 2026 seine Führungsmannschaft und ernennt Sabine Eberhart zur neuen Vertriebschefin. Die erfahrene Managerin bringt mehr als zwei Jahrzehnte Expertise in den Bereichen Automotive, Marketing, Vertrieb, Pricing, Netzwerkentwicklung und Retail-Management mit. Der bisherige Vertriebschef Stefan Moldaner übernimmt eine neue Aufgabe innerhalb der Stellantis-Gruppe und wechselt zu Spoticar, wo er das Gebrauchtwagengeschäft von Stellantis in Deutschland verantworten wird.

Eberhart gilt als strategisch denkende und lösungsorientierte Führungspersönlichkeit, die komplexe Themen schnell erfasst und leistungsstarke Teams aufbaut sowie weiterentwickelt. Sie verfügt über umfassende Erfahrung in der Gestaltung neuer Organisationsstrukturen und der erfolgreichen Führung internationaler Projekte.

In ihrer Karriere verantwortete sie unter anderem Marketing und Vertrieb für FIAT/Abarth, leitete den Independent Aftermarket sowie Eurorepar Car Service, steuerte Pricing- und Produktmanagementbereiche und führte Retail- und Netzwerkentwicklungsprojekte in mehreren europäischen Märkten. Frühere Stationen umfassen leitende Positionen im Retail Marketing, Key Account Management, Marketing & Sales Operations sowie internationale Retail- und Trainingsprojekte.

Sabine Eberhart wird den Vertrieb und die Markenentwicklung mit klarer Strategie, operativer Stärke und moderner Führungskultur vorantreiben.

Vincent Ricoux, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Mit Sabine Eberhart gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin, die strategische Weitsicht mit operativer Stärke verbindet. Sie bringt genau die Erfahrung und Führungsqualität mit, die wir für die nächste Entwicklungsphase unserer Marke benötigen. Unser besonderer Dank gilt Stefan Moldaner, der die Marke PEUGEOT in den vergangenen Jahren mit großem Engagement und klarer strategischer Ausrichtung maßgeblich mit vorangetrieben hat. Wir freuen uns, dass er seine Expertise künftig bei Spoticar einbringen und weiterhin eng mit uns zusammenarbeiten wird.“

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PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12)

PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen unter allen europäischen Mainstream-Marken – von kompakten Stadtautos bis hin zu leistungsstarken Nutzfahrzeugen. Die Markenwerte von PEUGEOT sind klar definiert: Fahrerlebnis, französisches Charisma und zeitloses Design. Mit einer Präsenz in über 140 Ländern und rund 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2024 ist PEUGEOT ein globaler Player. In Europa ist die Marke bereits führend bei elektrischen B-Segment- und Nutzfahrzeugen und erweitert ihr elektrisches Angebot 2025 weiter. Für maximale Sorgenfreiheit sorgt das einzigartige PEUGEOT CARE-Programm* – ein Schutz bis zu 8 Jahre oder 160.000 km Sicherheit für PEUGEOT Elektrofahrzeuge der neuesten Generation.* PEUGEOT setzt alles daran, das Fahrerlebnis immer wieder neu zu erfinden. PEUGEOT ist „serious about pleasure“. Dabei setzt PEUGEOT konsequent auf Innovation: Das Panorama i-Cockpit mit ChatGPT bringt modernste Technologie ins Fahrzeug und macht mit seiner sportlichen DNA jede Fahrt zu einem Erlebnis. Das vollelektrische Hypercar PEUGEOT 9X8 demonstriert die Leidenschaft der Marke für Leistung und Technologie – auf den prestigeträchtigs-ten Rennstrecken der Welt, darunter die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und die 24 Stunden von Le Mans. PEUGEOT bleibt Vorreiter für eine nachhaltige, elektrifizierte und emotionale Zukunft der Mobilität!

* PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garan-tie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Be-sondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Lauf-leistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schut-zes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://peugeot.de/...

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