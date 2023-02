PEUGEOT bei der Retro Classics 2023

In Stuttgart wird das „Deutsche Peugeot Vorkriegs-Register“ Fahrzeuge aus mehr als 85 Jahren präsentieren und somit verschiedene Etappen der Automobilgeschichte zeigen. Drei für die Messe ausgewählte Modelle feiern dieses Jahr große Jubiläen.Derfeiert vierzig Jahre und wurde bis 1996 verkauft. Der auf der Retro Classics ausgestellteist eine Rennsport-Variante des PEUGEOT 205, die die deutsche Rallye-Meisterschaft zwei Mal hintereinander in den Jahren 1985 und 1986 gewann. Von der Straßenversion PEUGEOT 205 T16 wurden 200 Stück produziert, 15 Fahrzeuge wurden nach Deutschland ausgeliefert.Und auch die Markteinführungen desundjähren sich dieses Jahr zum 85. bzw. 75. Mal. Ab 1939 wurde der PEUGEOT 202 in der Cabriolet-Variante als Zweisitzer angeboten. Das Außendesigns des Cabriolets wirkte eleganter, da das üblicherweise auf dem Dach befestigte Ersatzrad im Kofferraum untergebracht wurde. Während der PEUGEOT 202 noch zu den Vorkriegsmodellen gehört, wurde der PEUGEOT 203 als dessen Nachfolger von 1948 bis 1960 produziert und war das erste komplett neu konzipierte Modell von PEUGEOT nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine PEUGEOT 203 Limousine aus den 1950er Jahren ergänzt die Auswahl des „Deutschen Peugeot Vorkriegs-Registers“ auf der Retro Classics.Das älteste Ausstellungsstück ist derGrand Luxe aus dem Jahr 1937. Die Farbgebung ist angelehnt an die Sonderlackierung Pariser Taxis der Vorkriegsjahre. Mit 30.790 Fertigungen ist diese Karosserieform das innerhalb der Serie am längsten und mit höchster Stückzahl gebaute Modell der Mittelklasse. Den PEUGEOT 402 Grand Luxe gab es nicht nur als Limousine mit sechs Sitzen, sondern auch in einer „Familiale“-Version mit verlängertem Radstand und zwei zusätzlichen Notsitzen.Als jüngstes Modell präsentiert der Club „Deutsches Peugeot Vorkriegs-Register“ den neuen. Mit seiner einzigartigen Fastback-Silhouette sticht das Modell, das seit September 2022 bestellbar ist, im C-Segment heraus. Getreu dem Motto „Power of Choice“ wird der PEUGEOT 408 sowohl als Verbrenner als auch als elektrifizierte Variante angeboten. Und auch die Ausstattung zeugt von Fortschritt: Bis zu 30 Fahrassistenzsysteme und das innovative PEUGEOT i-Cockpit® ermöglichen Komfort und moderne Konnektivität. 2023 hat der PEUGEOT 408 den „WOW Car of the Year Award 2023“ in der Kategorie SUV erhalten und war als einer der Finalisten für den renommierten „Car of the Year Award 2023“ nominiert.Seit seiner Gründung im Jahr 2000 bringt der Club „Deutsches Peugeot Vorkriegs-Register“ Fans von PEUGEOT zusammen, die ein motorisiertes Zwei- oder Vierrad der Löwenmarke aus den Baujahren zwischen 1890 und 1949 besitzen. Dies entspricht den Modellen PEUGEOT Typ 1 bis PEUGEOT 202. Heute umfasst der Club über 400 Mitglieder mit gut 500 Fahrzeugen, darunter auch die PEUGEOT Deutschland GmbH.Weitere Informationen finden Interessierte unter https://vorkriegs-peugeot.de/ „L’Aventure Peugeot Citroën DS“ hat sich dem Erbe der drei französischen Marken PEUGEOT, Citroën und DS verschrieben. Die Organisation führt unter anderem ein Museum über die Geschichte von PEUGEOT in Sochaux, im Osten Frankreichs. Hier werden 210 Jahre Industriegeschichte nachgezeichnet, von Sägeblättern, Federn, Mode und Haushaltskunst bis hin zur Geschichte des Automobils, des Motorrads und des Fahrrads von PEUGEOT. Zusätzlich können Fans der Löwenmarke bei dem französischen „L’Aventure Peugeot Citroën DS“ ihre historischen Modelle zertifizieren und mit originalgetreuen Ersatzteilen restaurieren lassen.Weitere Informationen zum Verein unter https://www.laventurepeugeotcitroends.fr/de/ Die Retro Classics ist eine jährlich stattfindende Messe für Fahrkultur und präsentiert auf 140.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche alles rund um Oldtimer, Youngtimer und Neo Classics. Im Jahr 2023 findet sie vom 23. Februar bis zum 26. Februar auf dem Messegelände in Stuttgart statt. Besucherinnen und Besucher finden den Oldtimer-Club „Deutsches Peugeot Vorkriegs-Register“ in Halle 1, Stand 1Z100 und 1Z101.Weitere Informationen zur Retro Classics unter https://www.retro-classics.de/