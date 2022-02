PEUGEOT Sport und Modex: Innovation und Leistung

Als offizieller Partner des Hypercar-Programms von PEUGEOT Sport für wettbewerbsfähige Motorsportrennen wird Modex den neuen PEUGEOT 9X8 unterstützen, ein Hybrid-Konzeptfahrzeug für Langstreckenrennen.Der PEUGEOT 9X8 kombiniert modernste Hard- und Software-Innovationen mit einem komplett neuen Design und markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte des Motorsports.Seit ihrer Gründung im Jahr 1981 hat die französische Automarke PEUGEOT Sport die Entwicklung zukunftsweisender Produkte für den Rennsport bei nationalen und internationalen Meisterschaften geprägt. Das PEUGEOT 9x8 Langstreckenprojekt ist ein Schritt zur Einführung neuer und effizienter Technologien und der jüngste Vorstoß, neue Standards zu setzen.„Wir freuen uns, dass Modex dem Team PEUGEOT TotalEnergies beitritt", sagt Jean Marc Finot, Senior Vice President Stellantis Motorsport. „Bei PEUGEOT Sport und Stellantis Motorsport wissen wir, wie wichtig es ist, die Technologie in den Dienst des täglichen Lebens zu stellen – ebenso wie unser Kooperationspartner Modex, der Lösungen auf dem neuesten Stand der Entwicklung und der Datensicherheit anbietet. Unsere beiden Unternehmen haben den gleichen Wunsch, sich auf die Erstellung und Entwicklung von Software zu konzentrieren, die ein Schlüsselelement des Erfolges ist. Dies sind die gemeinsamen Ziele, die zu unserer Partnerschaft geführt haben".Um herausragende Leistungen zu erbringen und neue Horizonte zu erschließen, ist die Nutzung der Blue-Ocean-Strategie der Kern des Wertversprechens und des Ethos von Modex.Modex wurde 2017 von einer Gruppe von Unternehmern mit einer Leidenschaft für innovative Technologien und mit der Vision gegründet, das Potenzial von Blockchain in die die Welt zu tragen. Das Unternehmen hat sich zu einem führenden globalen Anbieter von Blockchain-basierten Lösungen mit einer schnell wachsenden Präsenz im Unternehmens- und Regierungsbereich entwickelt.Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist die Modex Blockchain Database® (BCDB), eine patentierte Lösung, die herkömmliche Unternehmensdatenbanken um die Fähigkeiten und Vorteile der Blockchain erweitert. Sie spiegelt die Vision von Modex unmittelbar wider: die Nutzung der Blockchain-Technologie, um Organisationen und Menschen weltweit messbares Vertrauen zu bieten.Darüber hinaus ermöglicht das Modex-Token als native digitale Währung die Steuerung des Modex-Ökosystems. Es bietet ebenfalls die Möglichkeit der direkten und sicheren Speicherung und den Austausch von Vermögenswerten. So können sich Investoren auf der ganzen Welt vertrauensvoll am Modex-Netzwerk beteiligen.„Leistung, Innovation und Effizienz sind gemeinsame Werte von PEUGEOT Sport und Modex. Wir sind stolz darauf, Teil dieses ehrgeizigen Projekts zu sein", sagt Mihai Ivascu, CEO und Mitbegründer von Modex. „Das Engagement von PEUGEOT Sport, die Geschichte des Rennsports neu zu schreiben, spiegelt unseren Ehrgeiz bei Modex wider, Technologien zu nutzen, um neue Arten von Vertrauensverhältnissen zu schaffen. Deshalb wird diese Partnerschaft für beide Teams so gewinnbringend sein: Wir verfolgen die gleichen Ziele, wenn auch in unterschiedlichen Bereichen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln."Im Rahmen dieser langfristig angelegten Partnerschaft werden die Teams von PEUGEOT Sport und Modex ihre Ideen, ihre Inspirationen und ihre Visionen über den Zweck von Technologie und Innovation miteinander abgleichen und so Synergien schaffen.PEUGEOT SportAuf der neuen Website von PEUGEOT Sport ( http://www.peugeot-sport.com ) und auf den folgenden Plattformen finden Sie alle aktuellen News über PEUGEOT Sport:Twitter: @peugeotsport Facebook: @peugeot.sport Instagram: @peugeotsportofficial YouTube: Peugeot Sport Offiziell