PEUGEOT Sport erhält Drei-Sterne-Umweltzertifizierung von FIA

PEUGEOT ist der erste Hersteller im WEC-Bereich, der das prestigeträchtige Umweltzertifikat der FIA erhält

Der Hersteller fungiert als Vorreiter für alle Stellantis Motorsport Teams, die hart daran gearbeitet haben, nachhaltige Praktiken einzuführen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern

Diese wichtige Zertifizierung unterstreicht das Engagement von PEUGEOT für die Energiewend

Wie die Fédération internationale de l'Automobile (FIA) arbeitet auch die Stellantis Gruppe seit einigen Jahren intensiv an den globalen Umweltauswirkungen. Als Teil dieses Engagements wurde PEUGEOT Sport von der FIA mit einem Drei-Sterne-Umweltzertifikat ausgezeichnet: der erste Hersteller in der FIA World Endurance Championship, der diese Anerkennung erhält.Die Drei-Sterne-Umweltzertifizierung wird von der FIA an Organisationen vergeben, die sich für den Umweltschutz, die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und die Einführung nachhaltiger Prozesse in der Automobilbranche einsetzen. Die Anerkennung erfolgt nach einem strengen, von der FIA geleiteten Bewertungsprozess, bei dem eine Reihe von Kriterien berücksichtigt werden. Die jüngste Zertifizierung von PEUGEOT Sport ist Teil der globalen Strategie der Stellantis Gruppe im Bereich der Energiewende.Nach der Verleihung des „Low Carbon Award" in der WEC im vergangenen Jahr hat PEUGEOT Sport die Bedeutung der Entwicklung seiner Umweltinitiativen durch die Verleihung dieses wichtigen Drei-Sterne-Ratings durch die FIA weiter unterstrichen. Diese Anerkennung fügt sich nahtlos in die Strategie des Stellantis-Konzerns zur Reduzierung der CO-Emissionen ein, die im Plan „Dare Forward 2030" dargelegt ist, der bis 2038 Netto-Null-CO2-Emissionen anstrebt.Die FIA hat die Erstellung und Umsetzung eines Fahrplans zur Reduzierung von Treibhausgasen sowie ein optimales Management des Energieverbrauchs und der Beleuchtung hervorgehoben. Aber Stellantis Motorsport bleibt nicht dabei und plant bereits das nächste Update.Um seine Ziele zu erreichen, tauscht sich Stellantis Motorsport mit seinem gesamten Team über die klimatischen Herausforderungen aus. Das Bewusstsein für diese Themen ist im Motorsport besonders ausgeprägt, da der Sport eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Lösungen und der Reduzierung von Emissionen sowie bei der Entwicklung von Technologien für eine nachhaltigere Mobilität einnimmt.„Nach dem Erhalt der FIA Drei-Sterne-Umweltzertifizierung für unsere Formel-E-Aktivitäten im Jahr 2023, dem Low Carbon Impact Award für PEUGEOT Sport in der WEC und dem DMSB-Nachhaltigkeitspreis für den Opel Corsa e-Rally Cup, sind wir bei Stellantis Motorsport sehr stolz darauf, heute eine so wichtige Umweltauszeichnung zu erhalten. Diese Zertifizierungen unterstreichen unser starkes Engagement im Rahmen des Dare Forward 2030 Plans der Stellantis Gruppe, in dem der Motorsport einen Schwerpunkt bildet. Es ist auch sehr wichtig für unsere derzeitigen und zukünftigen Partner, die durch die Assoziierung mit unseren Bemühungen ihre eigenen Umweltleistungen und -verpflichtungen verbessern. Herzlichen Glückwunsch an unser engagiertes Team für diese fantastische Leistung. Gemeinsam leisten wir unseren Beitrag zur Entwicklung einer sicheren und nachhaltigen Mobilität, und deshalb sind wir alle hier."