Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1050225

PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12) Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim, Deutschland http://www.peugeot.de
Ansprechpartner:in Frau Silke Ripplinger
Logo der Firma PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12)

PEUGEOT Rifter: Ab sofort mit erweiterter Ausstattungs- und Motorenvielfalt

(lifePR) (Rüsselsheim, )
PEUGEOT baut das Angebot für den PEUGEOT Rifter weiter aus und bietet Kundinnen und Kunden noch mehr Auswahlmöglichkeiten. Neben einer erweiterten Motorenpalette profitieren Käuferinnen und Käufer von zusätzlichen Ausstattungsoptionen.

Der PEUGEOT Rifter überzeugt mit einem komfortablen, modularen Innenraum, modernen Technologien und markantem Design. Als vielseitiger Kompaktvan verbindet er Fahrspaß mit hoher Alltagstauglichkeit und bietet vom urbanen Alltag bis zum Familien- oder Freizeitfahrzeug flexible Einsatzmöglichkeiten.

Erweiterte Serienausstattung

Mit dem neuen Modelljahr wird der PEUGEOT Rifter mit zusätzlichen Serienausstattungen ergänzt. So wird auf dem Ausstattungsniveau ALLURE die Fahreraufmerksamkeitswarnung inklusive Driver Monitoring Kamera serienmäßig, die gemäß der neuesten GSRV2.2-Richtlinie ab dem 1. Juli 2026 verpflichtend ist.
Darüber hinaus verfügt der vollelektrische PEUGEOT E-Rifter künftig serienmäßig über einen bidirektionalen 11 kW On-Board-Charger inklusive der Vorbereitung für die Vehicle-to-Load (V2L)-Funktion. Für die Nutzung der V2L-Funktion ist ein separat erhältlicher Adapter erforderlich.

Auch das Optionsangebot wird weiter ausgebaut: Für den PEUGEOT Rifter sind unter anderem als Einzeloption eine Sitzheizung für die Vordersitze, das Infotainmentsystem PEUGEOT i-Connect® Advanced sowie je nach Motorisierung Schaltwippen am Lenkrad erhältlich. Zudem können Kundinnen und Kunden den Innenraum mit drei Einzelsitzen in der zweiten Sitzreihe noch flexibler gestalten.

Effizient unterwegs – mehr Auswahl bei den Motorisierungen

Neue Diesel- und Benzin-Versionen ergänzen das Elektro-Angebot für den beliebten Van und sprechen besonders Kundinnen und Kunden an, die häufig längere Strecken zurücklegen. Alle Verbrennungsmotoren erfüllen die Abgasnorm Euro 6e-bis. Neben den neuen Verbrenner-Versionen ist der PEUGEOT Rifter weiterhin in der vollelektrischen Variante verfügbar (Energieverbrauch: 18,3-19,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/100 km; CO2-Klasse: A.1). Der Elektromotor mit 100 kW (136 PS) ermöglicht lokal emissionsfreies Fahren und eine Reichweite von bis zu 339 Kilometern1 kombiniert nach WLTP.

Versionen und Preise:
  • Diesel 100 ALLURE (L1/L2) mit 75 kW (102 PS) (Kraftstoffverbrauch: 5,4-5,6 l/100 km; CO2-Emissionen: 142-146 g/100 km; CO2-Klasse: E.1): ab 27.270 Euro inkl. MwSt. UVP erhältlich
  • Diesel 130 ALLURE (L2) mit 96 kW (131 PS) (Kraftstoffverbrauch: 5,7-5,8 l/100 km; CO2-Emissionen: 151-153 g/100 km; CO2-Klasse: E.1): startet bei 29.470 Euro inkl. MwSt. UVP
  • Diesel 130 EAT8 ALLURE (L2), GT (L1/L2) mit 96 kW (131 PS) (Kraftstoffverbrauch: 5,7-5,9 l/100 km; CO2-Emissionen: 151-155 g/100 km; CO2-Klasse: E.1): ab 31.170 Euro inkl. MwSt. UVP
  • Benziner 110 ALLURE (L1) mit 81 kW (110 PS) (Kraftstoffverbrauch: 6,5 l/100 km; CO2-Emissionen: 147 g/100 km; CO2-Klasse: E.1): ab 26.670 Euro inkl. MwSt. UVP
  • Elektromotor 136 ALLURE und GT (L1/L2) mit 100 kW (136 PS): ab 38.220 Euro inkl. MwSt. UVP erhältlich
1 Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

Website Promotion

Website Promotion

PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12)

PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen unter allen europäischen Mainstream-Marken – von kompakten Stadtautos bis hin zu leistungsstarken Nutzfahrzeugen. Die Markenwerte von PEUGEOT sind klar definiert: Fahrerlebnis, französisches Charisma und zeitloses Design. Mit einer Präsenz in über 140 Ländern und rund 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2024 ist PEUGEOT ein globaler Player. In Europa ist die Marke bereits führend bei elektrischen B-Segment- und Nutzfahrzeugen und erweitert ihr elektrisches Angebot 2025 weiter. Für maximale Sorgenfreiheit sorgt das einzigartige PEUGEOT CARE-Programm* – ein Schutz bis zu 8 Jahre oder 160.000 km Sicherheit für PEUGEOT Elektrofahrzeuge der neuesten Generation.* PEUGEOT setzt alles daran, das Fahrerlebnis immer wieder neu zu erfinden. PEUGEOT ist „serious about pleasure“. Dabei setzt PEUGEOT konsequent auf Innovation: Das Panorama i-Cockpit mit ChatGPT bringt modernste Technologie ins Fahrzeug und macht mit seiner sportlichen DNA jede Fahrt zu einem Erlebnis. Das vollelektrische Hypercar PEUGEOT 9X8 demonstriert die Leidenschaft der Marke für Leistung und Technologie – auf den prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt, darunter die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und die 24 Stunden von Le Mans. PEUGEOT bleibt Vorreiter für eine nachhaltige, elektrifizierte und emotionale Zukunft der Mobilität!

* PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://peugeot.de/...

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.