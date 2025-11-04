Kontakt
PEUGEOT Polygon Concept: PEUGEOT enthüllt erstes Bild

Polygon City: In nur wenigen Tagen können Interessierte die exklusive Insel im Fortnite-Universum entdecken.

Vorstellung des neuen PEUGEOT Polygon Concept Cars

Nach der Bekanntgabe des Namens im September folgt nun das nächste Kapitel zum PEUGEOT Konzeptfahrzeug der nächsten Generation: PEUGEOT präsentiert das erste Exterieur-Bild des neuen Concept Cars Polygon, das sich durch ein katzenhaftes, futuristisches Design auszeichnet und die Zukunftsvision der Marke demonstriert.

Es verfügt über ein innovatives Interieur und die spektakuläre Hypersquare®-Lenkung mit Steer-by-Wire-Technologie.

Das nächste Kapitel von PEUGEOT: Charismatisches französisches Design

Das neue PEUGEOT Polygon Concept wird am 12. November um 13:00 Uhr im Rahmen einer Keynote auf dem YouTube-Kanal von PEUGEOT vorgestellt.

Vor dem Termin lädt PEUGEOT alle Interessierten herzlich ein, die PEUGEOT Polygon City zu entdecken – eine Insel, die von Gameloft, einem führenden Entwickler und Publisher von Multiplattform-Spielen, in enger Zusammenarbeit mit dem PEUGEOT Designteam geschaffen wurde.

PEUGEOT Polygon City am 10.11. um 10:11 Uhr im Spiel Fortnite

Diese einzigartige Insel hat die Form des Hypersquare®, der spektakulären Lenkung von PEUGEOT mit Steer-by-Wire-Technologie, die für das Fahrvergnügen der zukünftigen PEUGEOT Fahrzeuge und des PEUGEOT Polygon Concept selbst von zentraler Bedeutung ist.

Das unterhaltsame, immersive und innovative Erlebnis steht allen offen – den Fans von PEUGEOT ebenso wie Gamern. PEUGEOT setzt die Erschließung neuer Zielgruppen fort und bekräftigt seine Präsenz in der Gaming-Welt mit einer spielerischen neuen Möglichkeit, einen ersten Blick auf das Konzeptfahrzeug zu werfen. Interessierte sind eingeladen, diese besondere Gelegenheit zu nutzen und die Zukunft des Fahrvergnügens zu entdecken.

Weitere Informationen, wie Interessierte auf die PEUGEOT Polygon City in Fortnite zugreifen können, folgen in Kürze.

PEUGEOT Polygon City ist eine unabhängig erstellte Fortnite-Insel und wird nicht von Epic Games, Inc. gesponsert, unterstützt oder verwaltet.

PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12)

PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen unter allen europäischen Mainstream-Marken – von kompakten Stadtautos bis hin zu leistungsstarken Nutzfahrzeugen. Die Markenwerte von PEUGEOT sind klar definiert: Fahrerlebnis, französisches Charisma und zeitloses Design. Mit einer Präsenz in über 140 Ländern und rund 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2024 ist PEUGEOT ein globaler Player. In Europa ist die Marke bereits führend bei elektrischen B-Segment- und Nutzfahrzeugen und erweitert ihr elektrisches Angebot 2025 weiter. Für maximale Sorgenfreiheit sorgt das einzigartige PEUGEOT CARE-Programm* – ein Schutz bis zu 8 Jahre oder 160.000 km Sicherheit für PEUGEOT Elektrofahrzeuge der neuesten Generation.* PEUGEOT setzt alles daran, das Fahrerlebnis immer wieder neu zu erfinden. PEUGEOT ist „serious about pleasure“. Dabei setzt PEUGEOT konsequent auf Innovation: Das Panorama i-Cockpit mit ChatGPT bringt modernste Technologie ins Fahrzeug und macht mit seiner sportlichen DNA jede Fahrt zu einem Erlebnis. Das vollelektrische Hypercar PEUGEOT 9X8 demonstriert die Leidenschaft der Marke für Leistung und Technologie – auf den prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt, darunter die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und die 24 Stunden von Le Mans. PEUGEOT bleibt Vorreiter für eine nachhaltige, elektrifizierte und emotionale Zukunft der Mobilität!

* PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://www.peugeot.de/...

