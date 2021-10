PEUGEOT Partner werden mit Triple A ausgezeichnet

PEUGEOT überzeugt beim Triple A: Die Redaktion der Automobilwoche kürt die Löwenmarke in der Kategorie Volumen mit dem 2. Platz.Haico van der Luyt, Geschäftsführer PEUGEOT Deutschland GmbH und Dieter Panzer vom gleichnamigen Autohaus nahmen die Auszeichnung am 21.10.2021 in München entgegen. Der französische Automobilhersteller setzte sich somit in der jährlichen Testkaufstudie gegen die getesteten Premium- und Volumenmarken durch. Mit gezielten Aktionen für die Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie verschiedenen Online-Angebote n hat PEUGEOT seine Partner unterstützt.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Unsere PEUGEOT Partner machen einen tollen Job und wir sind stolz, dass sie mit dem Triple A Award der Automobilwoche geehrt werden. Wir bedanken uns bei unseren starken Verkaufs-Teams für ihren Einsatz. Auch in Zukunft werden wir weiter daran arbeiten, unseren Kundinnen und Kunden einen löwenstarken Service zu bieten."PEUGEOT konnte sich mit 69,4 Punkten den 2. Platz in der Kategorie Volumen sichern. Im Zeitraum von 23.08. bis 30.09.2021 fanden 487 Testkäufe statt. Das Marktforschungsinstitut Dr. Freitäger AG prüfte im Rahmen der Aktion die Verkäuferinnen und Verkäufer in den Autohäusern. In diesem Jahr fragten Testkäuferinnen und Testkäufer gezielt nach Elektro- und Hybridfahrzeugen. Die Verkaufsteams von PEUGEOT konnten durch professionelle Beratung und fundiertes Fachwissen punkten und so die Testkaufenden von den Modellen der Löwenmarke überzeugen.Zum 15. Mal ehrt die Automobilwoche die besten Verkäuferinnen und Verkäufer in Autohäusern in Deutschland mit der Verleihung des Triple A Awards. Sie können die Auszeichnung in den Kategorien Premium und Volumen gewinnen. Im Fokus beim Triple A Award steht die Qualität am Point of Sale (POS). Neben der Beratungsqualität des Verkaufspersonals für Neuwagen stehen vor allem das Erscheinungsbild des Betriebs und die Empfangssituation eine wichtige Rolle bei der Bewertung.Weitere Informationen zu den aktuellen Angeboten finden Interessierte unter: https://www.peugeot.de/kaufen/aktuelle-angebote/mobilitaet-der-zukunft.html Quelle: https://www.automobilwoche.de/article/20211022/BCONLINE/211029983/1276/triple-a-deutschlands-beste-autoverkaeufer-praemiert