PEUGEOT Nutzfahrzeugwochen: Modelle für jeden Bedarf

Der PEUGEOT Partner ist in zwei Längen, vier Ausstattungsvarianten und zwei Spezialvarianten erhältlich.

Der PEUGEOT e-Partner * verfügt nach WLTP-Protokoll (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) 3 über eine Reichweite von bis zu 275 km 3 und ist in Variante Kastenwagen Pro in L1 ohne Anzahlung ab 269 Euro netto 4 monatlich zu leasen.

PEUGEOT Expert ist in drei Längen verfügbar und weist je Variante und Ausstattung eine maximale Nutzlast von bis zu 1.163 Kilogramm auf.

Der PEUGEOT e-Expert verfügt nach WLTP-Protokoll (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) 3 über eine Reichweite von bis zu 321 km 3 und ist ab 349 Euro netto 4 monatlich zu leasen

Der PEUGEOT Boxer ist das größte leichte Nutzfahrzeug der Löwenmarke und ist erhältlich als Kastenwagen in vier verschiedenen Längen und drei Höhen, als Pritschenwagen mit Einzel- oder Doppelkabine oder als 3-Seiten-Kipper.

Der PEUGEOT e-Boxer verfügt nach WLTP-Protokoll (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures)3 über eine Reichweite von bis zu 247 km3 und ist ab 819 Euro netto4 monatlich zu leasen

Die Nutzfahrzeugwochen von PEUGEOT sind gestartet: Bis zum 31. März 2022 macht die Löwenmarke ihren Gewerbekundinnen und -kunden ein attraktives Angebot. Beim Kauf eines leichten Nutzfahrzeugs von PEUGEOT erhalten sie im Aktionszeitraum einen Tankgutschein oder Ladegutschein im Wert von 500 Euro. Zusätzlich gibt es aktuelle Angebote für die vollelektrischen Modelle PEUGEOT e-Partner* (Energieverbrauch in kWh/100 kmfür(L1 Pro) mit 50 kWh Batterie mit Elektromotor 100 kW (136 PS): bis zu 22,0 – 20,0; CO-Emissionen in g/km kombiniert: 0),(Energieverbrauch für PEUGEOT e-Expert Kastenwagen L2 mit Elektromotor 136 PS (100 kW): 23,8 - 23kWh/100 km(kombiniert); C0-Emissionen in g/100km: 0) und(Energieverbrauch für PEUGEOT e-Boxer L1H1 37 kWh Batterie mit Elektromotor 122 PS (90 kW): bis zu 36,2kWh/100 km(kombiniert); CO-Emissionen in g/km: 0).Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Mit der erfolgreichen Aktion der PEUGEOT Nutzfahrzeugwochen möchten wir weiterhin unsere Gewerbekundinnen und -kunden unterstützen. In der Modellpalette von PEUGEOT findet sich das richtige Fahrzeug und die richtige Motorisierung für jeden Bedarf. Besonders die vollelektrischen Varianten unserer leichten Nutzfahrzeuge bieten Flexibilität und emissionsfreien Zugang zu Innenstädten.“Die leichten Nutzfahrzeuge von PEUGEOT sind für Gewerbekundinnen und -kunden aus den unterschiedlichsten Branchen einsetzbar. Die umfassende und moderne Modellpalette bietet Ausführungen für jeden Bedarf. Für individuelle Bedürfnisse werden spezielle Umbaulösungen angeboten. Zusätzlich zu den Verbrennern bietet die Löwenmarke vollelektrische Varianten der leichten Nutzfahrzeuge an und ermöglicht so emissionsarme Dienstfahrten.Geschäftskundinnen und -kunden der Löwenmarke erhalten beim Kauf eines Aktionsmodells während der PEUGEOT Nutzfahrzeugwochen einen individuellen Gutschein im Wert von 500 Euro. Dieser wird entweder als Tankgutschein oder als Ladegutschein angeboten, je nach gewählter Motorisierung.Die Aktion gilt für die verschiedenen Ausführungen und Motorisierungen der leichten Nutzfahrzeugpalette von PEUGEOT. Teil der Aktion sind:Weitere Informationen zu den PEUGEOT Nutzfahrzeugwochen finden Interessierte bei den teilnehmenden PEUGEOT Partnern und unter: https://professional.peugeot.de/