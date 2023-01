PEUGEOT Nummer 1 in Europa im B-Segment

Die Marke ist führend im B-Segment der vollelektrischen Fahrzeuge in allen Kategorien (PC + LCV).

Eins von vier verkauften Fahrzeugen ist ein Modell von PEUGEOT in diesem Segment.

Der PEUGEOT e-208* (Energieverbrauch in kWh/100 km 16,0 1 – 15,5 1 (kombiniert); CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert 0 1 ) ist das meistverkaufte Elektrofahrzeug in seinem Segment.

Der PEUGEOT 208 ist das meistverkaufte Fahrzeug in Europa in allen Kategorien auf dem PC + LCV Markt.

Dank der beiden europäischen Bestseller, dem PEUGEOT e-208* und dem PEUGEOT e-2008* (Energieverbrauch in kWh/100 km 16,1– 15,9(kombiniert); CO-Emissionen in g/km kombiniert 0), hat die Löwenmarke die Spitze im elektrischen B-Segment für das Jahr 2022 übernommen.Im Jahr 2022 war der PEUGEOT 208 im B-Segment gleichzeitig mit der vollelektrischen Version PEUGEOT e-208* das meistverkaufte Fahrzeug in Europa.Mit dem Erfolg des PEUGEOT e-208* und des PEUGEOT e-2008* nimmt die Marke PEUGEOT somit den ersten Platz im elektrischen B-Segment ein.Mit den modernen und effizienten Elektromotoren bieten der PEUGEOT e-208* und der PEUGEOT e-2008* Fahrspaß, der durch eine ganze Reihe von Fahrerassistenzsystemen verstärkt wird.So viele Innovationen, die im Jahr 2022 mehr als 76.000 Kundinnen und Kunden in Europa zufrieden stellten.Das Jahr 2023 wird das Elektrojahr für PEUGEOT: Ab der ersten Jahreshälfte werden alle Modelle der Löwenmarke mit einem oder mehreren Elektromotoren (vollelektrisch, Plug-In Hybrid oder Hybrid) erhältlich sein.Mit der Vorstellung des vollelektrischen Konzeptfahrzeugs PEUGEOT Inception Concept auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas am 6. Januar 2023 bekräftigt die Marke ihren Willen, Marktführer für vollelektrische Fahrzeuge in Europa zu werden.