PEUGEOT Inception Concept: Europa-Premiere & Kooperation mit Designer Emeric Tchatchoua (3.PARADIS)

Eine neue Generation des PEUGEOT i-Cockpit® mit Steer-by-Wire-Technologie, die das Lenkrad zugunsten einer Hypersquare-Steuerung überflüssig macht,

Ein Innenraum, der den Fahrgästen ein neues Erlebnis an Bord bietet,

das Design der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen von PEUGEOT, die bis zum Jahr 2026 auf der Basis einer rein elektrischen „BEV-by-design“-Plattform auf den Markt kommen,

Neue Techniken, die eingesetzt werden, um den Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren und das Ziel „Carbon Net Zero“ bis zum Jahr 2038 zu erreichen.

PEUGEOT startet eine Reihe von Kooperationen mit bemerkenswerten Künstlerinnen und Künstlern der neuen Generation. Die nächste Zusammenarbeit wird auf der Design Week in Mailand vom 18. bis 23. April 2023 vorgestellt.Das PEUGEOT Inception Concept, eine Quelle der Inspiration.Zwei einzigartige Produkte in einer europäischen Premiere.Das gemeinsame Know-how leidenschaftlicher Designerinnen und Designer.Für PEUGEOT ist die Welt mit Allure besser. Das bedeutet, dass man sich die Zukunft mit Stil, Kreativität und Ehrgeiz vorstellt, mit einem Ansatz, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das PEUGEOT Inception Concept ist Ausdruck dieser optimistischen Zukunftsvision. Dieses Concept Car verkörpert katzenhafte und avantgardistische Anziehungskraft, ein einzigartiges Fahrgefühl und eine 100 Prozent elektrische Technologie, die Leistung und Effizienz vereint.Seine Weltpremiere feierte das PEUGEOT Inception Concept am 5. Januar auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, bevor er am 23. und 24. März in Paris ausgestellt wurde. Mit dieser Europapremiere läutet PEUGEOT eine neue Ära ein und präsentiert seine Vision von der Zukunft des Automobils.Der PEUGEOT Inception Concept markiert eine große Transformation der Marke:Anlässlich der Präsentation des PEUGEOT Inception Concept in Paris gab PEUGEOT die Zusammenarbeit mit dem jungen französischen Designer Emeric Tchatchoua, dem Gründer der Marke 3.PARADIS, bekannt.Emeric Tchatchoua stellte ein einzigartiges Kleidungsstück vor, das von dem Concept Car inspiriert ist. Die Jacke ist ein technisches Kunststück, das dank eines linsenförmigen 3D-Drucks, der je nach Blickwinkel die Farbe ändert, mit einer optischen Täuschung spielt.Die Jacke ist eine Anspielung auf das Innendesign des PEUGEOT Inception Concept und verwendet dieselbe 3D-Technologie für das Material, das auch für den Boden des Fahrzeugs verwendet wird. Der 3D-Druck ist revolutionär, effizient und recycelbar und wird in Zusammenarbeit mit „Stratasys“ und „France dyes“ hergestellt.Dieses exklusive Modestück ist das Ergebnis eines Treffens zweier kreativer und visionärer Marken, die gemeinsame Werte wie Verführung, Emotion, Exzellenz, Optimismus, Freiheit und Individualität teilen.Linda Jackson, Global CEO von PEUGEOT: „Ich freue mich, dass PEUGEOT eine Reihe von kreativen Kooperationen mit Emeric Tchatchoua beginnt, der sich mit der Einführung der Marke 3.PARADIS vor 10 Jahren als eines der vielversprechendsten jungen Talente in der Modewelt etabliert hat. Sein Innovationsansatz, der Emotionen und das persönliche Element in den Mittelpunkt der Kreation stellt, steht in perfektem Einklang mit den Werten von PEUGEOT.“Matthias Hossan, Design Director bei PEUGEOT: „Emeric Tchatchouas Arbeit für 3.PARADIS, die sich um Freiheit, Hoffnung und Einheit dreht, spiegelt seinen Wunsch wider, einen Beitrag für die Öffentlichkeit zu leisten. Sein Design steht in besonderem Einklang mit der Philosophie des PEUGEOT Inception Concept, dessen Verwendung von Materialien durch Licht die gleichen Werte zum Ausdruck bringt. Diese Zusammenarbeit ist die Geschichte einer sehr schönen Begegnung.“Emeric Tchatchoua, Gründer von 3.PARADIS: „Bei meinem ersten Gespräch mit den PEUGEOT Teams habe ich sofort gemerkt, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben, wie zum Beispiel den Einsatz von Design, um einen Beitrag für die Welt um uns herum zu leisten, sowie den Wunsch, ein Gefühl von Freiheit zu vermitteln. Es ist eine Ehre und ein großes Privileg für mich, mit PEUGEOT und ihrem großartigen Team zusammenarbeiten zu können, um unsere Botschaft und unsere gemeinsamen Werte zu verbreiten.“