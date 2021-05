PEUGEOT Electric Days: Angebote für alle Elektro- und Hybridmodelle

2

PEUGEOT startet die Electric Days: Im Rahmen der Elektro-Offensive bietet die Löwenmarke ab sofort bis zum 30.06.2021 besondere Angebote für ihre breite elektrifizierte Modellpalette an: Vom Kleinwagen PEUGEOT e-208 (Energieverbrauch in kWh/100 km: bis zu 17,6; CO-Emissionen in g/km: 0) über den Plug-In Hybrid PEUGEOT 3008 HYBRID (Kraftstoffverbrauch in l/100 km 1,5; CO-Emissionen in g/km 35; Energieverbrauch in kWh/100 km: bis zu 15,7– 14,7) bis hin zum PEUGEOT e-Traveller* (Energieverbrauch in kWh/100 kmfür PEUGEOT e-Traveller Kombi L2 (75 kWh Batterie) mit Elektromotor 100 kW (136 PS): bis zu 27,9; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0). Die Leasingraten werden ohne Zuzahlung und mit voller Anzahlungs-Rückerstattung durch die Umweltprämie(exkl. BAFA-Prämie) angeboten.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Die Löwenmarke setzt sich stark für die Elektrifizierung ihrer Modelle ein und strebt bis zum Jahr 2025 ein zu 100 Prozent elektrifiziertes Angebot an. Mit den PEUGEOT Electric Days machen wir die E-Mobilität noch attraktiver, denn E-Mobilität muss nicht teuer sein. Mit unseren besonderen Angeboten zahlen Kundinnen und Kunden den gleichen Preis wie für einen Verbrenner. Wir bieten E-Mobilität für den Einsteiger bis zum gewerblichen Unternehmen.“Kundinnen und Kunden von PEUGEOT können jetzt zu günstigen Konditionen in die Welt der Elektromobilität einsteigen. Der PEUGEOT e-208* ist bereits ab 169 Euro monatlichmit 36 Monaten Laufzeit (10.000 km jährlich) erhältlich.Die attraktiven Leasingraten werden ohne Zuzahlung (ausgenommen BAFA-Prämie)angeboten.Ab 179 Euro monatlichist bereits der PEUGEOT e-2008 (Energieverbrauch in kWh/100 km: bis zu 17,8; CO-Emissionen in g/km: 0) verfügbar. Der PEUGEOT 3008 HYBRID* ist ab 215 Euro monatlichmit 36 Monaten Laufzeit (10.000 km jährlich) erhältlich.Bei den PEUGEOT Electric Days ist für jeden Bedarf das passende Modell dabei. Die Aktion umfasst:Die PEUGEOT Electric Days-Kampagne der Löwenmarke hat einen 360° Ansatz. Durch einen abgestimmten Einsatz von verschiedenen Medienkanälen – TV, Radio, Digital und Social Media – wird eine große Reichweite generiert. Ergänzt wird die Kampagne durch regionale Werbemaßnahmen, POS Materialen sowie CRM Mailings. Händlerinnen und Händler können proaktiv individuelle Werbemaßnahmen nutzen, um auf die Leasingraten für die PEUGEOT Elektro- und Hybridmodelle aufmerksam zu machen.Weitere Informationen zu den PEUGEOT Electric Days finden Interessierte bei den teilnehmenden PEUGEOT Partnern und unter: https://www.peugeot.de/ Monatliche Leasingrate für den PEUGEOT e-208 Active Elektromotor 136*. Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für PEUGEOT e-208 Active Elektromotor 136*; Anschaffungspreis (Nettodarlehnsbetrag): 20.271 Euro; Leasingsonderzahlung: 6.000 Euro; Laufzeit: 36 Monate; 36 mtl. Leasingraten à 169 Euro; effektiver Jahreszins: - 0,09 Prozent; Sollzinssatz (fest) p. a.: - 0,09 Prozent; Gesamtbetrag: 14.112 Euro. Alle Preisangaben inkl. MwSt.; zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten; Laufleistung 10.000 km/Jahr. Bsp. nach § 6a PAngV. Angebot gültig bis zum 30.06.2021. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informieren die PEUGEOT Partner. Im Anschaffungspreis ist der Herstelleranteil der Innovationsprämie seitens PEUGEOT in Höhe von 3.570 Euro brutto bereits berücksichtigt. Der staatliche Anteil wird auf Antrag in Höhe von 6.000 Euro vom Bund gewährt und der Bund erstattet Kundinnen und Kunden die Leasingsonderzahlung in dieser Höhe. Den staatlichen Anteil erhalten Kundinnen und Kunden auf Antrag nach Erwerb des Fahrzeuges, Details unter www.bafa.de Die Mietsonderzahlung wird in voller Höhe bei Vorliegen der Förderleistungen durch den staatlichen Anteil der Umweltprämie zurückerstattet, die auf Antrag vom Bund ausgezahlt wird. Details unter www.bafa.de Die Angaben wurden gemäß vorgeschriebenem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt. Weitere Informationen zu den CO-Effizienzklassen einschließlich der grafischen Darstellungen finden Sie hier: https://www.peugeot.de/energieeffizienzklassen.html