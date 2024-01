PEUGEOT E-LION Day 2024

„PEUGEOT Allure Care“ bietet bis zu 8 Jahre bzw. 160.000 km Sicherheit für den neuen PEUGEOT E-3008*

Einführung ChatGPT

Engagement für Bildung mit „Born Free

Nach dem im Januar 2023 initiierten E-LION DAY nutzt PEUGEOT die Gelegenheit, sein Engagement für eine nachhaltige Entwicklung sowie die wichtigsten und strukturierenden Maßnahmen vorzustellen.

Eine Produktpalette, die heute zu 100 Prozent aus vollelektrischen- und elektrifizierten Fahrzeugen besteht, die breiteste aller europäischen Marken, die alle Kundenbedürfnisse abdeckt, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich,

„PEUGEOT ALLURE CARE“ ein besonderes Programm für die Kunden des neuen PEUGEOT E-3008*, das alle elektrischen und mechanischen Elemente bis zu 8 Jahren bzw.160.000 km, ab dem Beginn der Neuwagengarantie (tatsächliche Übergabe des PEUGEOT Neufahrzeugs an den ersten Kunden) und je nachdem, was zuerst eintritt, abdeckt. PEUGEOT ist damit die erste europäische Marke, die einen derart umfassenden Versicherungsschutz für eines seiner Modelle anbietet,

die ChatGPT-Technologie wird allen Kunden über die gesamte Palette der PEUGEOT Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ausgerollt,

PEUGEOT verstärkt seine Aktivitäten im Bereich der Kreislaufwirtschaft im Einklang mit der „4R“-Strategie der Stellantis Gruppe: Remanufacture, Repair, Reuse and Recycle (Wiederaufbereitung, Reparatur, Wiederverwendung und Recycling),

die Marke engagiert sich für die Bildung und kündigt die Partnerschaft mit „Born Free“ an.

Ecosystem von Produkten und Dienstleistungen, basierend auf Stellantis Lösungen. Erlebnis für den Kunden, von Anfang bis Ende. Elektrisch, eine 100 Prozent elektrische Produktpalette bis Ende 2024. Effizienz, maximale Leistung bei minimalem Stromverbrauch. Umwelt, ein Nachhaltigkeitsziel und die Verpflichtung, bis zum Jahr 2038 Carbon Net Zero zu werden.

PEUGEOT E-208* Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT E-208 mit Elektromotor 100 kW (136 PS): 16,1 1 – 15,4 1 ; CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert: 0 1 )

– 15,4 ; CO -Emissionen in g/km kombiniert: 0 ) PEUGEOT E-2008* (Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT E-2008 mit Elektromotor 100 kW (136 PS): 15,8 1 – 15,7 1 ; CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert: 0 1 )

– 15,7 ; CO -Emissionen in g/km kombiniert: 0 ) PEUGEOT E-308* (Energieverbrauch für PEUGEOT E-308 mit Elektromotor 115 kW (156 PS): 15,6 1 – 14,9 1 (kombiniert); CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert 0 1 )

– 14,9 (kombiniert); CO -Emissionen in g/km kombiniert 0 ) PEUGEOT E-308 SW* (Energieverbrauch für PEUGEOT E-308 SW mit Elektromotor 115 kW (156 PS): 15,7 1 – 15,1 1 (kombiniert); CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert 0 1 )

– 15,1 (kombiniert); CO -Emissionen in g/km kombiniert 0 ) PEUGEOT E-3008* (Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT E-3008 mit Elektromotor 157 kW (213 PS): 17,7 1 – 16,8 1 (kombiniert) CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert 0 1 )

– 16,8 (kombiniert) CO -Emissionen in g/km kombiniert 0 ) PEUGEOT E-Rifter* (Energieverbrauch in kWh/100 km 1 für PEUGEOT e-Rifter* L1 (5-Sitzer) 50 kWh Batterie mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 20,5 1 – 19,9 1 ; CO 2 -Emissionen in g/km: 0 1 )

für PEUGEOT e-Rifter* L1 (5-Sitzer) 50 kWh Batterie mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 20,5 – 19,9 ; CO -Emissionen in g/km: 0 ) PEUGEOT E-Traveller* (Energieverbrauch in kWh/100 km 1 für PEUGEOT e-Traveller* L2 Active (75 kWh Batterie) mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 26,9 1 – 26,2 1 ; CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert: 0 1 )

für PEUGEOT e-Traveller* L2 Active (75 kWh Batterie) mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 26,9 – 26,2 ; CO -Emissionen in g/km kombiniert: 0 ) PEUGEOT E-Partner* (Energieverbrauch in kWh/100 km 1 für PEUGEOT e-Partner* L2 (50 kWh Batterie) mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 22,2 1 – 20 1 ; CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert: 0 1 )

für PEUGEOT e-Partner* L2 (50 kWh Batterie) mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 22,2 – 20 ; CO -Emissionen in g/km kombiniert: 0 ) PEUGEOT E-Expert* (Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-Expert Kombi L2 (75 kWh Batterie) mit Elektromotor 136 PS (100 kW): 26,9 1 – 26,2 1 ; CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert: 0 1 )

– 26,2 ; CO -Emissionen in g/km kombiniert: 0 ) PEUGEOT E-Boxer* (Energieverbrauch für PEUGEOT e-Boxer L1H1 37 kWh Batterie mit Elektromotor 90 kW (122 PS): bis zu 36,21 kWh/100 km (kombiniert); CO 2 -Emissionen in g/km: 01)

PEUGEOT setzt sich mit Leidenschaft und Entschlossenheit für einen radikalen Wandel ein, um bis zum Jahr 2025 die führende Marke auf dem europäischen Elektromarkt zu werden. PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen aller europäischen Marken und möchte seine Kundschaft davon überzeugen, an dieser Entwicklung teilzuhaben, indem es zahlreiche Initiativen ergreift, um emissionsfreie Mobilität zugänglich, einfach und entspannt zu machen.Das E-LION-Projekt ist das Herzstück der Strategie von PEUGEOT, die nachhaltige Mobilität von morgen zu schaffen. Es ist ein umfassender 360-Grad-Ansatz, der weit über die Elektrifizierung von Fahrzeugen hinausgeht und auf fünf „E-Säulen“ basiert:Linda Jackson, CEO von PEUGEOT: „Mit dem E-LION-Projekt mobilisiert PEUGEOT sein gesamtes technologisches Know-how und die Kreativität seiner Teams, um allen Kunden den Zugang zu nachhaltiger Mobilität zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen wollen wir den Weg ebnen. Das ist eine unglaublich lohnende Aufgabe."Eine komplett neue Elektro-Palette:Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist der neue PEUGEOT E-Rifter, neue PEUGEOT E-Traveller, neue PEUGEOT E-Partner, neue PEUGEOT E-Expert und neue PEUGEOT E-Boxer noch nicht bestellbar.Im Jahr 2024 wird die Palette der 100 Prozent elektrischen PEUGEOT Fahrzeuge um zwei neue Modelle erweitert: den PEUGEOT E-408 und den PEUGEOT E-5008 (zum Zeitpunkt der Pressemeldung noch nicht bestellbar).Mit diesen 9 Pkw und 3 leichten Nutzfahrzeugen bietet PEUGEOT das breiteste Elektroangebot aller europäischen Hersteller von Pkw und Großraumfahrzeugen.Im Jahr 2023 ist PEUGEOT mit dem PEUGEOT E-208* und dem PEUGEOT E-2008* führend im B-Elektro-Segment in Europa.PEUGEOT ist auch der europäische Marktführer im Verkauf von emissionsfreien leichten Nutzfahrzeugen.PEUGEOT sorgt dafür, dass die emissionsfreie Mobilität über das gesamte 100 Prozent elektrische Angebot hinweg zugänglich bleibt.Um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, ist PEUGEOT bestrebt, Reichweiten auf dem besten Niveau des Marktes anzubieten. So setzt der neue PEUGEOT E-3008* mit einer angekündigten Reichweite von bis zu 700 km(nach WLTP, vorbehaltlich der abschließenden Homologation) und einen neuen Maßstab in seinem Segment, während der neue PEUGEOT E-208* mit einer Reichweite von 566 km nach WLTPim Stadtverkehr überzeugt.Mit Free2Move Charge haben Kundinnen und Kunden von PEUGEOT Zugang zu einem der umfangreichsten Ladenetzwerke in Europa. Es umfasst mehr als 600.000 Ladepunkte, davon über 77.000 Schnellladestationen, die es zum Beispiel ermöglichen, mit dem neuen PEUGEOT E-3008* in nur 10 Minuten 100 Kilometer Reichweite zu erzielen.Jérôme Micheron, Produkt Director bei PEUGEOT: „Unsere Modelle sind nicht nur erschwinglich, sondern gehören auch zu den effizientesten in ihrem Segment. Der PEUGEOT E-308* hat zum Beispiel eines der niedrigsten Stromverbräuche in seiner Kategorie."Im Vertrauen auf die Qualität seiner Produkte bietet PEUGEOT den Kunden des neuen PEUGEOT E-3008* „PEUGEOT Allure Care“ an, ein Programm, das den Elektromotor, das Ladegerät, den Antriebsstrang und die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten für bis zu 8 Jahre bzw.160.000 km schützt.PEUGEOT Allure Care trägt dazu bei, die Einführung dieser neuesten Generation von Elektroautos zu beschleunigen und bietet den Kunden umfassende Sicherheit.PEUGEOT Allure Care ergänzt die kommerzielle Garantie, die PEUGEOT auf alle Hochspannungsbatterien seiner Elektrofahrzeuge anbietet und die ebenfalls bis zu 8 Jahre bzw.160.000 km beträgt, um das gesamte Fahrzeug, um den Ersatz oder die Reparatur defekter mechanischer, elektrischer oder elektronischer Teile. Ausgeschlossen sind hiervon Teile, die einem normalen Verschleiß unterliegen und deren Austausch nicht die direkte und indirekte Folge eines Herstellungsfehlers sind.Mit der Einführung auf den wichtigsten europäischen Märkten ist PEUGEOT die erste europäische Marke, die einen derart umfassenden Versicherungsschutz für eines ihrer Modelle anbietet.Die kostenfreie PEUGEOT Allure Care für das Elektrofahrzeug PEUGEOT E- 3008* wird nach jeder regelmäßigen Wartung des Fahrzeugs, die im Garantie- und Serviceheft des Fahrzeugs angegeben ist und bei einem autorisierten PEUGEOT Partner durchgeführt wird, aktiviert. Sie gilt bis zur nächsten planmäßigen Wartung, die im Garantie- und Serviceheft des Fahrzeugs angegeben ist, aber in jedem Fall nicht länger als die definierte Höchstdauer der PEUGEOT Allure Care.Phil York, Marketing- und Kommunikationsdirektor bei PEUGEOT: „Wir glauben, dass PEUGEOT Allure Care die Einführung der neuesten Generation von 100 Prozent elektrischen Fahrzeugen von PEUGEOT beschleunigen wird, indem es den Kunden die Sicherheit bietet, die sie brauchen, um den Schritt zu wagen. Diese außergewöhnlich breite Abdeckung ist ein Beweis für das Vertrauen, das wir in die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte haben."PEUGEOT bringt das Kundenerlebnis, eine der fünf Säulen des E-LION-Projekts, noch weiter voran, indem es die ChatGPT-Technologie in seiner gesamten Palette von Personen- und leichten Nutzfahrzeugen anbietet (in fünf Pilotmärkten, bevor eine breitere Einführung ab der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erfolgt). Das bekannteste Modell der generativen künstlichen Intelligenz wird in das PEUGEOT i-Cockpit® integriert und wird durch den Sprachassistenten „OK PEUGEOT“ zu einem echten Partner, der in der Lage ist, zahllose Fragen und Wünsche zu allen möglichen Themen zu beantworten.Sobald der Sprachassistent „OK PEUGEOT“ aktiviert ist, brauchen Kundinnen und Kunden nur noch die Frage zu stellen, damit ChatGPT Ihnen eine ausführliche Antwort geben kann. Die generative künstliche Intelligenz kann Antworten auf spezifische Fragen geben, z. B. Sehenswürdigkeiten in einer Stadt vorschlagen, sie zeigen und den Fahrenden in Abstimmung mit dem Navigationssystem dorthin führen. Sie kann aber auch die Fahrt beleben, indem sie mit Insassen interagiert und der Kreativität freien Lauf lässt.Die Schaffung eines kompletten Ecosystems auf der Grundlage von Stellantis Lösungen ist ein weiterer Pfeiler des E-LION-Projekts. Die Stellantis Gruppe entwickelt eine Kreislaufwirtschaft, die auf den „4Rs“ basiert: Remanufacture, Repair, Reuse und Recycle (Wiederaufbereitung, Reparatur, Wiederverwendung und Recycling).PEUGEOT ist Teil dieses Ansatzes, indem es weniger und nachhaltigere Materialien verwendet, ihre Langlebigkeit erhöht und ihr Recycling am Ende ihrer Lebensdauer sicherstellt. Der neue PEUGEOT E-3008* besteht zum Beispiel zu 23 Prozent aus recycelten Materialien, darunter Stahl und Polymere.Um das Recycling von Altfahrzeugen in Europa zu gewährleisten, hat Stellantis Sustainera Valorauto gegründet, ein Joint Venture mit Galloo, einem europäischen Marktführer im Recycling. Sustainera Valorauto bietet Gewerbetreibenden und Privatpersonen eine Komplettlösung, die die Sammlung und Demontage von Fahrzeugen, die Rückgewinnung, Aufarbeitung und Vermarktung brauchbarer Teile sowie das Recycling von Materialien umfasst.Ein weiteres Joint Venture, das sich speziell dem Recycling von Elektroauto-Batterien in Europa und Nordamerika widmet, wurde von Stellantis mit Orano, einem weltweit führenden Unternehmen im Recycling, geschlossen. Dabei kommt die innovative, kohlenstoffarme Technologie von Orano zum Einsatz, die eine erhebliche Rückgewinnungsrate von Materialien aus Lithium-Ionen-Batterien ermöglicht.Nicht zu vergessen ist, dass die Reparatur von Batterien in einer internen Stellantis Werkstatt, die dieser Tätigkeit gewidmet ist, seit vielen Jahren Teil der konkreten Maßnahmen ist.Der Mensch und die Umwelt stehen im Mittelpunkt des E-LION-Projekts. PEUGEOT hat sich entschieden, Bildung in den Mittelpunkt seiner verantwortungsvollen Strategie zu stellen und seinen Beitrag auf konkrete Bildungsmaßnahmen mit Auswirkungen auf die Umwelt zu konzentrieren.Eine erste Partnerschaft wurde im Frühjahr 2023 mit der französischen Wissenschafts- und Bildungsorganisation „Under the Pole“ geschlossen, die es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, die junge Generation für die großen Herausforderungen des Meeresschutzes zu sensibilisieren. Fahrzeuge des PEUGEOT Boxer wurden zur Verfügung gestellt, um die Ausrüstung bei den bevorstehenden Expeditionen zu transportieren, aber auch um die Bildungskarawane von „Under the Pole“ quer durch Frankreich zu ziehen, um die Öffentlichkeit und Schulen für den Schutz der Ozeane zu sensibilisieren.Heute gibt PEUGEOT eine zweite Partnerschaft für das Jahr 2024 mit der britischen Wohltätigkeitsorganisation „Born Free“ bekannt, die sich für den Schutz wilder Arten und wilder Orte einsetzt, indem sie lokale Gemeinden in Kenia und anderen Ländern der Welt für das Zusammenleben mit wilden Tieren sensibilisiert, aufklärt und befähigt.Will Travers, Mitbegründer von „Born Free“, erklärt: „Die wachsende menschliche Bevölkerung kann zu vermehrten Konflikten mit Wildtieren führen, zum Beispiel wenn Löwen Vieh angreifen. Mit der Unterstützung und dem Engagement von PEUGEOT setzt „Born Free“ wirksame, innovative Strategien ein, wie z.B. raubtiersichere Zäune (Bomas), um Menschen und Vieh zu schützen, die natürlichen Ressourcen zu erhalten, die Wildtiere und die Menschen vor Ort zu schützen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten."Linda Jackson, CEO von PEUGEOT: „Eine Marke wie PEUGEOT muss heute mehr denn je zu einer verantwortungsvolleren und nachhaltigeren Welt für zukünftige Generationen beitragen. Wir sind auf dem Weg, unser Carbon Net Zero Ziel zu erreichen, aber es gibt verschiedene Wege, um dorthin zu gelangen. Ich bin überzeugt, dass Bildung einer der Schlüssel zu einer nachhaltigeren Welt ist, und deshalb wollen wir unseren Beitrag dazu leisten“.