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PEUGEOT E-208 GTi: Eine neue Legende ist geboren

(lifePR) (Rüsselsheim, )
Vom Konzeptfahrzeug zum Serienmodell – der PEUGEOT E-208 GTi kehrt nach Le Mans zurück und ist bereit für die Straße

(Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Pressemeldung noch nicht bestellbar. Verbrauchsangaben liegen seitens des Herstellers nicht vor.)

  • PEUGEOT setzt die legendäre GTi-Erfolgsgeschichte fort und präsentiert mit dem neuen PEUGEOT E-208 GTi ein Modell, das stark von dem im vergangenen Jahr vorgestellten Konzeptfahrzeug inspiriert ist.
  • Das von PEUGEOT Design entworfene Modell spiegelt französisches PEUGEOT Charisma und ikonischen GTi-Stil wider und vereint Sportlichkeit mit Eleganz.
  • Alle Details werden von PEUGEOT CEO Alain Favey im Rahmen der PEUGEOT Pressekonferenz bekannt gegeben, die am Freitag, 12. Juni, um 13:00 Uhr in Le Mans stattfindet.
Rückblick auf den 13. Juni 2025: Am Vorabend des legendären 24-Stunden-Rennens von Le Mans sorgte PEUGEOT für großes Aufsehen, als die Löwenmarke die Rückkehr des legendären GTi-Emblems ankündigte und das Konzeptfahrzeug PEUGEOT E-208 GTi vorstellte.

Ein Jahr nach dem Reveal dieses vielbeachteten Konzeptfahrzeugs kehrt PEUGEOT nach Le Mans zurück, um im 24-Stunden-Dorf die finale Serienversion des neuen PEUGEOT E-208 GTi zu enthüllen.

Ab morgen zeigt PEUGEOT drei Serienmodelle des E-208 GTi in den Farben Blau, Weiß und Rot, die das französische Charisma der Marke verkörpern. Darüber hinaus feiert PEUGEOT den 100. Jahrestag seines ersten Rennstarts bei den 24 Stunden von Le Mans.

Der neue PEUGEOT E-208 GTi bleibt sehr nah am Konzeptfahrzeug von 2025, angesichts der begeisterten Resonanz, die er sowohl bei GTi-Fans als auch bei Kundinnen und Kunden auslöste. Aufbauend auf dem anhaltenden kommerziellen Erfolg der PEUGEOT 208 Baureihe schreibt die GTi-Version die GTi-Legende fort, die vor vier Jahrzehnten mit dem ikonischen 205 GTi begann.

Einzigartiger Fahrspaß, ein sportliches und zugleich elegantes Design sowie außergewöhnliche Vielseitigkeit: Der PEUGEOT E-208 GTi interpretiert die PEUGEOT GTi-DNA neu, indem er Modernität, Fahrspaß und Technologie vereint. Der neue PEUGEOT E-208 GTi ist der allererste zu 100 % elektrische GTi mit beeindruckenden Leistungsdaten, die im Rahmen der PEUGEOT Pressekonferenz am Freitag, 12. Juni, um 13:00 Uhr in Le Mans bekannt gegeben werden.

Der in Frankreich von PEUGEOT Sport und PEUGEOT Design konzipierte und entworfene PEUGEOT E-208 GTi beweist, dass PEUGEOT den Fahrspaß ernster nimmt als je zuvor. Damit läutet das Modell eine völlig neue GTi-Ära ein.

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PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen unter allen europäischen Mainstream-Marken – von kompakten Stadtautos bis hin zu leistungsstarken Nutzfahrzeugen. Die Markenwerte von PEUGEOT sind klar definiert: Fahrerlebnis, französisches Charisma und zeitloses Design. Mit einer Präsenz in über 140 Ländern und rund 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2024 ist PEUGEOT ein globaler Player. In Europa ist die Marke bereits führend bei elektrischen B-Segment- und Nutzfahrzeugen und erweitert ihr elektrisches Angebot 2025 weiter. Für maximale Sorgenfreiheit sorgt das einzigartige PEUGEOT CARE-Programm* – ein Schutz bis zu 8 Jahre oder 160.000 km Sicherheit für PEUGEOT Elektrofahrzeuge der neuesten Generation.* PEUGEOT setzt alles daran, das Fahrerlebnis immer wieder neu zu erfinden. PEUGEOT ist „serious about pleasure“. Dabei setzt PEUGEOT konsequent auf Innovation: Das Panorama i-Cockpit mit ChatGPT bringt modernste Technologie ins Fahrzeug und macht mit seiner sportlichen DNA jede Fahrt zu einem Erlebnis. Das vollelektrische Hypercar PEUGEOT 9X8 demonstriert die Leidenschaft der Marke für Leistung und Technologie – auf den prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt, darunter die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und die 24 Stunden von Le Mans. PEUGEOT bleibt Vorreiter für eine nachhaltige, elektrifizierte und emotionale Zukunft der Mobilität!

* PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter:

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