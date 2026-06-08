PEUGEOT E-208 GTi: Eine neue Legende ist geboren

(Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Pressemeldung noch nicht bestellbar. Verbrauchsangaben liegen seitens des Herstellers nicht vor.)
- PEUGEOT setzt die legendäre GTi-Erfolgsgeschichte fort und präsentiert mit dem neuen PEUGEOT E-208 GTi ein Modell, das stark von dem im vergangenen Jahr vorgestellten Konzeptfahrzeug inspiriert ist.
- Das von PEUGEOT Design entworfene Modell spiegelt französisches PEUGEOT Charisma und ikonischen GTi-Stil wider und vereint Sportlichkeit mit Eleganz.
- Alle Details werden von PEUGEOT CEO Alain Favey im Rahmen der PEUGEOT Pressekonferenz bekannt gegeben, die am Freitag, 12. Juni, um 13:00 Uhr in Le Mans stattfindet.
Ein Jahr nach dem Reveal dieses vielbeachteten Konzeptfahrzeugs kehrt PEUGEOT nach Le Mans zurück, um im 24-Stunden-Dorf die finale Serienversion des neuen PEUGEOT E-208 GTi zu enthüllen.
Ab morgen zeigt PEUGEOT drei Serienmodelle des E-208 GTi in den Farben Blau, Weiß und Rot, die das französische Charisma der Marke verkörpern. Darüber hinaus feiert PEUGEOT den 100. Jahrestag seines ersten Rennstarts bei den 24 Stunden von Le Mans.
Der neue PEUGEOT E-208 GTi bleibt sehr nah am Konzeptfahrzeug von 2025, angesichts der begeisterten Resonanz, die er sowohl bei GTi-Fans als auch bei Kundinnen und Kunden auslöste. Aufbauend auf dem anhaltenden kommerziellen Erfolg der PEUGEOT 208 Baureihe schreibt die GTi-Version die GTi-Legende fort, die vor vier Jahrzehnten mit dem ikonischen 205 GTi begann.
Einzigartiger Fahrspaß, ein sportliches und zugleich elegantes Design sowie außergewöhnliche Vielseitigkeit: Der PEUGEOT E-208 GTi interpretiert die PEUGEOT GTi-DNA neu, indem er Modernität, Fahrspaß und Technologie vereint. Der neue PEUGEOT E-208 GTi ist der allererste zu 100 % elektrische GTi mit beeindruckenden Leistungsdaten, die im Rahmen der PEUGEOT Pressekonferenz am Freitag, 12. Juni, um 13:00 Uhr in Le Mans bekannt gegeben werden.
Der in Frankreich von PEUGEOT Sport und PEUGEOT Design konzipierte und entworfene PEUGEOT E-208 GTi beweist, dass PEUGEOT den Fahrspaß ernster nimmt als je zuvor. Damit läutet das Modell eine völlig neue GTi-Ära ein.