PEUGEOT 308 und PEUGEOT 308 SW: neue 48V-Hybridvariante* ab sofort bestellbar

HYBRID 136 eDCS6* Kombination aus einem 100 kW (136 PS) starken PureTech Benzinmotor und einer 48-Volt-Batterie, gekoppelt mit einem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe eDSC6.

Plug-In HYBRID 180 e-EAT8* (Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert in l/100 km: 1,3 1 ; CO 2 -Emissionen in g/km: 30 1 – 29 1 ; Energieverbrauch: 16,4 1 – 16,2 1 kWh/100 km 1 (kombiniert)): Kombination aus einem 110 kW (150 PS) starken PureTech Benzinmotor und einem 81 kW (110 PS) starken Elektromotor, gekoppelt mit dem elektrifizierten Achtgang-Automatikgetriebe e-EAT8

(Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert in l/100 km: 1,3 ; CO -Emissionen in g/km: 30 – 29 ; Energieverbrauch: 16,4 – 16,2 kWh/100 km (kombiniert)): Kombination aus einem 110 kW (150 PS) starken PureTech Benzinmotor und einem 81 kW (110 PS) starken Elektromotor, gekoppelt mit dem elektrifizierten Achtgang-Automatikgetriebe e-EAT8 Plug-In HYBRID 225 e-EAT8* (Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert in l/100 km: 1,31; CO 2 -Emissionen in g/km: 301 – 291; Energieverbrauch: 17,81 – 17,51 kWh/100 km1 (kombiniert)): Kombination aus einem 133 kW (181 PS) starken PureTech Benzinmotor und einem 81 kW (110 PS) starken Elektromotor, gekoppelt mit dem elektrifizierten Achtgang-Automatikgetriebe e-EAT8

* Kraftstoffverbrauch für PEUGEOT 308 HYBRID 136 e-DSC6 in l/100 km gewichtet, kombiniert: 4,9– 4,7; CO-Emissionen: 110– 106sowie den PEUGEOT 308 SW HYBRID 136 e-DSC6 in l/100 km gewichtet, kombiniert: 5,1– 4,8; CO-Emissionen: 115– 109Christian Dietsch, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Nachdem der 48V-Hybridmotor bereits bei den ersten Modellen gut bei unserer Kundschaft angekommen ist, möchten wir diese Technologie auch auf weitere unserer Modelle ausweiten. Der PEUGEOT 308 ist daher nun das nächste Fahrzeug, das mit dem neuesten Hybridantrieb bestellbar sein wird und trotz Verbrenner können mit der Unterstützung des E-Motors bis zu 15 Prozent Benzin eingespart werden.“Das Design des PEUGEOT 308 ist durch die dynamische und elegante Linienführung geprägt. Das neue Wappen der Löwenmarke ziert die Mitte des Kühlergrills.Vorne umrahmt die charakteristische Lichtsignatur die Matrix-LED-Frontscheinwerfer des PEUGEOT 308, ebenso wie die LED-Leuchten mit drei Krallen am Heck. Das Modell ist mit der neusten i-Connect® Advanced-Technologie ausgestattet, einem intuitiven und vernetzten Infotainmentsystem.Das PEUGEOT i-Cockpit® informiert über die Funktionen des Hybridsystems. Die mit dem neuen Hybridmotor* ausgestatteten Modelle von PEUGEOT verfügen über hybridspezifische Anzeigen im digitalen Kombiinstrument. Es wird die hundertprozentig elektrische Fahrt angezeigt (blaue Geschwindigkeitsanzeige) sowie der Energiefluss im System über einen Leistungsmesser (Charge, Eco, Power). Zudem zeigt es den Ladezustand der Batterie an, sowie den Prozentsatz der im Elektromodus zurückgelegten Strecke zu einem beliebigen Zeitpunkt oder am Ende der Fahrt.Der neueste 48V-Hybridmotor* steigert die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Der Antrieb besteht aus einem 1,2 Liter PureTech Benzinmotor der neuen Generation mit 100 kW (136 PS)*, der mit einem neuen elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe (e-DSC) gekoppelt ist. Die 48-Volt-Batterie lädt sich während der Fahrt auf und senkt auf diese Weise den Kraftstoffverbrauch um bis zu 15 Prozent (ab 106 Gramm CO/km nach WLTP beim PEUGEOT 308). Das Hybridsystem ermöglicht das Anfahren, Manövrieren (z. B. zum Einparken) und Fahrten bei niedriger Geschwindigkeit im vollelektrischen Modus. Im Stadtverkehr kann der PEUGEOT 308 mehr als 50 Prozent der Zeit im emissionsfreien Elektromodus gefahren werden.Der neue 48V-Hybridmotor* erweitert die Auswahl an Motorisierungen für den PEUGEOT 308 und 308 SW. Ab sofort sind für den PEUGEOT 308 und 308 SW verschiedene Hybridmotorisierungen erhältlich:In 2023 wurden bereits die Modelle des PEUGEOT 5008, 3008, 408 und 208 mit der 48V-Hybridtechnologie ausgestattet – weitere Modelle folgen.Weitere Informationen zum PEUGEOT 308: https://www.peugeot.de/modelle/308-kompaktlimousine.html