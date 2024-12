Neuer PEUGEOT Landtrek

Durchquerung von Wasser: 60 cm Tiefe

Einstiegswinkel bei steilen Stellen: bis zu 29 Grad oder 30 Grad (je nach Version)

Ausstiegswinkel bei steilen Stellen: bis zu 27 Grad oder 26 Grad (je nach Ausführung)

Mittlerer Winkel bei steilen Stellen: bis zu 25 Grad

Bodenfreiheit: mind. 21,4 cm bei 16 Zoll (max. 23,5 cm bei 17 und 18 Zoll)

Stärkeres und moderneres Design.Außergewöhnliches Erlebnis an Bord.Ein neuer 2,2-Liter-Multijet-Dieselmotor mit 147 kW (200 PS) kombiniert mit einem permanenten Allradantrieb.Der PEUGEOT Landtrek, der 2020 erstmals vorgestellt wurde, ist das Erbe der PEUGEOT Pick-up-Geschichte – vom PEUGEOT 202 von 1938 über den PEUGEOT 404 der 1960er Jahre bis zum PEUGEOT 504 der 1970er Jahre.Der PEUGEOT Landtrek etabliert sich weiterhin im Segment der Ein-Tonnen-Pick-ups, von denen weltweit jährlich 2,5 Millionen verkauft werden. Er wird in rund 40 Ländern angeboten, vor allem in Afrika, dem Nahen Osten und Südamerika.Der neue PEUGEOT Landtrek erfüllt mit einer großen Auswahl an Motoren, drei Grundkonfigurationen (Kabinen-, Einzelkabinen- oder Doppelkabinen-Fahrgestell) und Versionen für den professionellen und den Mehrzweckeinsatz (Betrieb und Freizeit) einer breiten Palette an Anforderungen.Der neue PEUGEOT Landtrek konzentriert sich auf die Qualitäten, die das Modell so erfolgreich gemacht haben: große Ladefläche, fortschrittliche Modularität, hoher Komfort. Aktualisiert werden diese mit einem brandneuen, sehr effizienten Dieselmotor mit 147 kW (200 PS) sowie zahlreichen Design- und Technik-Updates.Die neue PEUGEOT DNA ist selbstbewusster denn je und zieht sich durch die gesamte Produktpalette, einschließlich der leichten Nutzfahrzeuge und jetzt auch des neuen Landtrek Pick-up.Der neue PEUGEOT Landtrek verfügt über einen neu gestalteten vertikalen Kühlergrill mit dem neuen PEUGEOT Emblem in der Mitte. Dieser Kühlergrill ist mit raffinierten LED-Tagfahrleuchten in Form der markentypischen Krallen ausgestattet, die für eine unverwechselbare und moderne Lichtsignatur sorgen.Das Design legt den Schwerpunkt auf Effizienz und Robustheit mit einem verstärkten unteren Teil der Frontpartie und neuen, schwarz glänzenden Einfassungen für die Nebelscheinwerfer.Der neue Stoßfänger am Heck kombiniert Stil und Schutz. Ein neuer PEUGEOT Schriftzug modernisiert die hintere Ladeklappe zwischen den LED-Rückleuchten in 3D.Die sternförmige Radmitte integriert und unterstreicht das neue PEUGEOT Emblem, indem es sich ideal in die Felge einfügt.Die Abmessungen des PEUGEOT Landtrek liegen im Rahmen der Marktklasse: Die Doppelkabinenversion ist 5,33 Meter lang, die Einzelkabinenversion hat eine Länge von 5,39 Metern bei einer Breite von 1,92 Metern.Das moderne Design des Armaturenbretts des neuen PEUGEOT Landtrek dreht sich um eine großzügige Mittelkonsole und einen großen zentralen 10-Zoll-HD-Touchscreen (25,4 cm). Diese Bedienoberfläche weist ein völlig neues Design* auf. Mit Widgets* ausgestattet, bietet sie ein optimiertes Benutzererlebnis und ermöglicht einen direkten und intuitiven Zugriff auf das Infotainmentsystem. Außerdem ist die Touchscreen-Steuerung jetzt Wireless (kabellos)* und mit Apple CarPlay/Android Auto kompatibel. Unterhalb des zentralen Bildschirms bieten die bekannten PEUGEOT Toggle Switches (Kippschalter) schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen.Das neue digitale 7 Zoll Kombiinstrument* (17,78 cm) optimiert den Fahrspaß und die Effizienz, ebenso wie das Lenkrad, in das die Bedienelemente des adaptiven Geschwindigkeitsreglers* sowie das neue PEUGEOT Emblem integriert sind.*Mit dem neuen PEUGEOT Landtrek 2.2 l Diesel Multijet mit 147 kW (200 PS).Der neue PEUGEOT Landtrek wird allen Anforderungen gerecht, ob für berufliche Zwecke oder eine Mischung aus Arbeit und Freizeit.Der Fahrzeugkabine wurde große Aufmerksamkeit gewidmet. Sie verfügt über zahlreiche Merkmale, die auch in anderen PEUGEOT Modellen zu finden sind, um eine sichere und angenehme Fahrt sowie ein einfaches Beladen zu gewährleisten.Vorne sind wahlweise zwei Einzelsitze mit Mittelarmlehne oder eine Multiflex-3-Sitzbank eingebaut. Die zweite Option zeigt die Kompetenz der leichten Nutzfahrzeuge von PEUGEOT. Das Mittelteil kann umgeklappt werden, um eine Armlehne oder Ablage zu schaffen. Alternativ können das Mittelteil und das Beifahrerteil umgeklappt werden, um Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 75 kg zu laden.Die Modularität des Rücksitzes in der Version mit Doppelkabine ist im Segment der Ein-Tonnen-Pickups einzigartig. Die umklappbare Rückenlehne bietet die Möglichkeit, die Sitzfläche im Verhältnis 60/40 oder zu 100 Prozent zu teilen. Nach dem Umklappen können die Rückenlehnen eine zusätzliche Last tragen. Darüber hinaus können Kindersitze sicher befestigt und verstaut werden mithilfe von zwei Isofix-Befestigungen.Die Fahrzeugkabine ist mit einer Breite von 1,55 m in der zweiten Reihe und einer Beinfreiheit von mindestens 50 mm besonders geräumig und bietet bis zu sechs Passagieren (je nach Version) bequem Platz. Sieben Haltegriffe in der Kabine gewährleisten gute Zugänglichkeit.Kleinere Gegenstände lassen sich bequem unterbringen bei einem Stauraum von 27 Litern.Der PEUGEOT Landtrek bietet eine Auswahl an zahlreichem Zubehör (60 Teile), das sich präzise und effektiv an jeden Einsatzzweck anpassen lässt, darunter ein tiefgezogener Ladeflächenschutz, ein verglastes Hardtop, ein verchromter Überrollbügel, Schutzmatten und Trittbretter.Die für jeden Markt entwickelten Sonderserien ermöglichen es zudem, die spezifischen Bedürfnisse der Kundschaft in diesen Ländern und Regionen zu erfüllen.Der neue PEUGEOT Landtrek erreicht ein hohes Leistungsniveau für Arbeit und Freizeit.Der PEUGEOT Landtrek verfügt über einen 2.184 cm³ großen 4-Zylinder-Turbodiesel-Multijet-Motor mit 147 kW (200 PS) und einem beachtlichen Drehmoment von 450 Nm. Der Motor ist ein Garant für hohe Leistungen und hat sich bereits in anderen Modellen der PEUGEOT Palette bewährt.Der neue Motor kann mit dem neuen Achtstufen-Automatikgetriebe EAT8 kombiniert werden. Es ist mit einer elektronischen Steuerung ausgestattet, die die Gangwahl erleichtert und das Drehmoment des Motors effizient steuert. Ein Sechsgang-Schaltgetriebe ist ebenfalls für den neuen Motor erhältlich.Die Einführung des neuen Motors, je nach Land, zielt darauf ab, möglichst viele Bedürfnisse zu erfüllen und sich an jeden Markt anzupassen. Der neue PEUGEOT Landtrek wird außerdem mit einem 1,9 Liter Dieselmotor mit 110 kW (150 PS) und 350 Nm Drehmoment (in Kombination mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe) und einem 2,4 Liter Benzinmotor mit 154 kW (210 PS) und 320 Nm (in Kombination mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe) angeboten.Der neue PEUGEOT Landtrek mit 2,2-Liter-Multijet-Dieselmotor mit 147 kW (200 PS) verfügt über einen neuen permanenten Allradantrieb für mehr Sicherheit und Effizienz auf jedem Untergrund. Er verfügt über vier Fahrmodi, die sich an jeden Einsatz auf und abseits der Straße anpassen: Normal, Sport, Schnee und Sand.Der neue PEUGEOT Landtrek (Dieselmotor mit 147 kW (200 PS)) verfügt außerdem über eine elektrische Servolenkung und Feststellbremse für optimalen Komfort. Spezielle Anzeigen auf dem zentralen Display erleichtern das Fahren im Gelände, indem sie Informationen zum Getriebe- und Differentialstatus, zum Fahrmodus, zur Fahrzeugneigung usw. anzeigen.Die Sicherheitsausstattung des PEUGEOT Landtrek mit 2,2-Liter-Multijet-Dieselmotor mit 147 kW (200 PS) wird durch eine automatische Notbremsung, einen adaptiven Geschwindigkeitsregler mit STOP&GO-Funktion und eine Toter-Winkel-Erkennung serienmäßig ergänzt. Darüber hinaus sind die hinteren Bremsen mit Scheiben anstatt Trommeln ausgestattet.Die anderen Modelle des PEUGEOT Landtrek mit anderen Motoren behalten ihre großzügige Ausstattung, zu der unter anderem der abschaltbare 4X2- oder 4X4-Antrieb mit kurzen Schaltvorgängen, das ESP, die Bergabfahrhilfe, der Spurhalteassistent und die Abschlepphilfe gehören.Der neue PEUGEOT Landtrek kann mit bis zu vier Kameras ausgestattet werden, die das Manövrieren in der Stadt und im Gelände erleichtern. Die Offroad-Kamera (im Beifahrerspiegel) und die 360°-Rundumsicht helfen dem Fahrer bei der Navigation zwischen Hindernissen oder durch enge Passagen.Der neue PEUGEOT Landtrek ist mit einem 4X2- oder 4X4-Antrieb mit kurzen Schaltvorgängen erhältlich. Das hintere Differential des 4X4-Antriebes ist mit dem eLocker System mit automatischer Sperre ausgestattet, das zusätzliche Traktion bietet, wenn ein Rad durchdreht.Mit seinem 4X4-Antrieb ist der neue PEUGEOT Landtrek auch unter schwierigsten Bedingungen einsetzbar:Mit dem neuen 147 kW (200 PS) starken 2,2-Liter-Multijet-Dieselmotor erreicht die Nutzlast des PEUGEOT Landtrek 1.400 kg** und eine Anhängelast von 3.500 kg.Die maximale Anhängelast für andere Motoren beträgt 3.000 kg.Alle PEUGEOT Landtrek Modelle bieten weiterhin die geräumigste Ladefläche des Segments mit einer Breite von 1,22 Metern zwischen den Radkästen. Sie bietet Platz für zwei Europaletten in der Doppelkabinen-Konfiguration (1,63 m x 1,60 m x 500 mm Ladefläche) und drei Europaletten in der Einzelkabinen-Konfiguration (2,43 m x 1,60 m x 500 mm Ladefläche).*Mit dem neuen PEUGEOT Landtrek 2.2 l Diesel Multijet mit 147 kW (200 PS).**Abhängig von der in den Ländern verfügbaren Motorenpalette.