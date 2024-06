Neuer PEUGEOT Boxer mit AT8-Automatikgetriebe: Mehr Komfort und Effizienz für Profis

Als einer der Hauptakteure auf dem Markt für leichte Nutzfahrzeuge erweitert PEUGEOT sein Angebot für Profis. Mit einer komplett erneuerten LCV-Palette führt PEUGEOT heute ein brandneues Automatikgetriebe für den PEUGEOT Boxer ein.



ALLURE: PEUGEOT führt zum ersten Mal ein Automatikgetriebe für den PEUGEOT Boxer ein.



EMOTION: Das AT8-Automatikgetriebe verbindet Fahrspaß mit Effizienz.



EXZELLENZ: Der neue PEUGEOT Boxer erfüllt die Bedürfnisse aller Berufstätigen, denn er erweitert sein Antriebsstrangangebot, um allen Anforderungen gerecht zu werden.



Die Einführung des neuen AT8-Automatikgetriebes (8 Gänge) beim neuen PEUGEOT Boxer neben dem 6-Gang-Schaltgetriebe ist Teil des Ansatzes von PEUGEOT, die Bedürfnisse aller Kunden zu erfüllen. Dieses AT8-Automatikgetriebe bietet einen höheren Fahrkomfort, eine geringere Ermüdung des Fahrers und damit eine höhere Sicherheit.



Dies sind wichtige Vorteile für Geschäftskunden, die bei ihren täglichen Aufgaben in der Stadt oder bei längeren Fahrten (Auslieferungen, Einsätze) viele Stunden hinter dem Steuer verbringen, ebenso wie für Privatkunden, die ihr Reisemobil für lange Fahrten oder in der Freizeit nutzen möchten.



Neben dem Schalt- und Automatikgetriebe bietet der neue PEUGEOT E-Boxer1 einen neuen 100 % elektrischen Antriebsstrang mit 200 kW (270 PS) und 400 Nm Drehmoment, der optimalen Fahrspaß bietet. Er ist mit einer 110 kWh Batterie ausgestattet, die eine Reichweite von bis zu 422 km (WLTP-Zyklus, vorbehaltlich der abschließenden Homologation) ermöglicht.



Das neue AT8-Automatikgetriebe wird zukünftig für den neuen PEUGEOT Boxer mit dem 2.2 l BlueHDi Motor1 mit 102 kW (140 PS) und 132 kW (180 PS) erhältlich sein. Dieser für seine Langlebigkeit bekannte Antriebsstrang ist sowohl für Light Duty (Euro 6E) als auch für Heavy Duty (Euro VIE) zugelassen, wobei die Heavy Duty-Version für schwerere Umrüstungen ausgelegt ist.



Er zeichnet sich durch seine neu konzipierten Kupplungen aus, die den Gangwechsel der 8 Gänge dank einer effizienten Steuerung des Motordrehmoments optimieren, das beim 2.2 l BlueHDi-Motor1 mit 132 kW (180 PS) 450 Nm erreicht. Das sind 80 Nm mehr als beim vorherigen Schaltgetriebe, womit das beste Drehmoment in diesem Segment erreicht wird. Eine weitere Neuerung des AT8-Automatikgetriebes ist der Hydraulikspeicher, der es ermöglicht, die Leistung des Motors optimal zu nutzen, indem er die Reaktionszeit des Getriebes verkürzt und einen reibungsloseren Betrieb des Start-Stopp-Systems ermöglicht. Schließlich wurde die Tragfähigkeit des PEUGEOT Boxer speziell für Reisemobile deutlich erhöht, die nun bis zu 5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht erreichen können.



Mit dem neuen AT8-Automatikgetriebe wird der neue PEUGEOT Boxer ebenso wie mit dem Schaltgetriebe in einer breiten Palette von Konfigurationen erhältlich sein, die den Anforderungen aller Berufsgruppen gerecht werden. Auf der Basis von zwei Radständen (3,45 m und 4,04 m) wird der Kastenwagen in zwei Längen (L2 und L4) für insgesamt 4 Aufbauten von 13 bis 17 m3 angeboten. Der PEUGEOT Boxer mit einem Radstand von 4,04 m wird auch als Fahrgestell mit Einzelkabine L3 oder L4 und als Fahrgestell mit Doppelkabine L3 oder L4 erhältlich sein.



Der neue PEUGEOT Boxer profitiert von Änderungen am Außendesign, die sein robustes und hochwertiges Design verstärken und gleichzeitig seine aerodynamische Effizienz optimieren: Stoßfänger, Kühlergrill und Außenspiegel wurden neu gestaltet.



Der neue PEUGEOT Boxer verfügt außerdem über die umfangreichste Komfort- und Sicherheitsausstattung in seinem Segment: elektrische Parkbremse, schlüsselloses System, 10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm), kabelloses Smartphone-Ladegerät, Müdigkeitswarner, automatische Notbremsung mit Fußgänger- und Radfahrererkennung und vieles mehr.



1 Zum Zeitpunkt der Pressemeldung ist der neue PEUGEOT E-Boxer und der neue PEUGEOT Boxer 2.2 l BlueHDi sowie weitere Versionen noch nicht bestellbar. Für dieses Fahrzeug liegen vom Hersteller noch keine verbindlichen Verbrauchs- und Emissionswerte vor.

(lifePR) (