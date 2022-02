Neuer PEUGEOT 308: Gewinner „Urban Model“ 2022 beim Women´s World Car of the Year

Die Mitglieder der weltweiten Jury des Women's World Car of the Year belohnen besondere Qualität und haben den neuen PEUGEOT 308 zum „Urban Car of the Year“ gekürt. Das neue Modell von PEUGEOT verkörpert „Exzellenz in Sachen Sicherheit, Fahrverhalten, Technologie, Design, Umwelteffizienz und Preis-Leistungs-Verhältnis", so die 56 ausschließlich weiblichen Jurorinnen aus 40 Ländern und 5 Kontinenten, die den WWCOTY vergeben. In ihrem zwölften Jahr bewertete die Jury 65 Modelle, die zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2021 auf den Markt gekommen sind.Linda Jackson, Global CEO der Marke PEUGEOT, erklärt: „Die Tatsache, dass der neue PEUGEOT 308 von einer Jury, die ausschließlich aus Frauen mit sehr unterschiedlichen geografischen Hintergründen besteht, zum besten Stadtfahrzeug des Jahres 2022 gekürt wurde, zeigt, wie wichtig die strategischen Entscheidungen von PEUGEOT sind. Das Design, die fortschrittliche Technologie, die Emotionen, die der PEUGEOT 308 beim Fahren auslöst sowie seine Motorenpalette, sowohl mit Verbrennermotoren und auch mit Plug-In-Hybrid Variante, machen ihn zu der idealen Wahl für Kundinnen und Kunden in allen Ländern der Welt.“Aus den Siegermodellen der sechs verschiedenen Kategorien Stadtfahrzeug, Familien-SUV, Familienauto, großer SUV, Sportwagen und Geländewagen werden die 56 Jurymitglieder Anfang März ihr endgültiges Women's World Car of the Year 2022 wählen. Das Ergebnis ihrer Wahl wird um den 8. März, dem Internationalen Weltfrauentag, bekannt gegeben.Der neue PEUGEOT 308 ist in zwei Silhouetten erhältlich: als 5-türige Kompaktlimousine und als Kombi (SW). Der auf hohe Effizienz ausgelegte PEUGEOT 308 kann mit schadstoffarmen Benzinmotoren, Dieselmotoren, sowie mit Plug-In Hybridantrieben ausgestattet werden. Auch reine Elektromodelle werden im nächsten Jahr auf den Markt kommen.So ansprechend das Außendesign des PEUGEOT 308 ist, so überzeugend ist auch sein Innenraum. Hier wurde besondere Sorgfalt auf die Qualität gelegt, auf die digitalen Bedienelemente der neuesten Generation sowie auf die einzigartige Ergonomie des PEUGEOT i-Cockpit®, das mit seinem kompakten Lenkrad für alle erkennbar ist und ein intuitiveres und direkteres Fahrerlebnis bietet.Nach dem Doppelsieg des PEUGEOT 2008 (Kategorie Stadt-SUV) und des PEUGEOT 208 (Kategorie Stadtfahrzeug) im Jahr 2021 ist der PEUGEOT 308 das dritte Fahrzeug der Löwenmarke, das innerhalb von nur zwei Jahren eine WWCOTY-Kategorie gewinnt.Weitere Informationen: www.womensworldcoty.com