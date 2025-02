Neue Sonderserie: PEUGEOT Expert Tech Edition

Die neue PEUGEOT Expert Tech Edition bietet Profis die Vielseitigkeit, Robustheit und Effizienz des PEUGEOT Expert mit einem exklusiven Design und modernster Technik.



ALLURE: Einzigartige Lackierung und Hightech-Design mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen (43,18 cm) mit Diamantschliff



EMOTION: Alle Vorteile des PEUGEOT Expert, mit technischen Verbesserungen



EXZELLENZ: PEUGEOT Technologie im Dienste der Profis



PEUGEOT setzt seine Offensive auf dem Markt für leichte Nutzfahrzeuge fort, auf dem die Marke ein wichtiger Akteur ist. Nach einer umfassenden Erneuerung der gesamten Nutzfahrzeugpalette bringt PEUGEOT nun eine Sonderserie des kompakten Transporters PEUGEOT Expert auf den Markt.



Die PEUGEOT Expert Tech Edition richtet sich an Gewerbetreibende, die in puncto Design und Technik nach den Bestleistungen suchen, die der Markt zu bieten hat.



Die PEUGEOT Expert Tech Edition fällt durch seine originelle und äußerst moderne Lackierung auf. Sie weist exklusive Designelemente auf, darunter eine besondere Design-Lackierung auf der Motorhaube und ein markanter vertikaler Design-Streifen auf jeder Seite der Karosserie, der direkt über dem Hinterrad verläuft. Die Lackierung spielt sowohl auf das neue Löwenemblem als auch auf das PEUGEOT Sport Kryptonit Grün an, begleitet von einem PEUGEOT Schriftzug. Diese spezielle Lackierung wird mit den hochwertigsten Ausstattungsmerkmalen des PEUGEOT Expert kombiniert, darunter Leichtmetallfelgen in 17 Zoll (43,18 cm) mit Diamantschliff und Stoßfänger in Wagenfarbe.



Die moderne Gestaltung der PEUGEOT Expert Tech Edition spiegelt das hohe Niveau der integrierten Technologie wider. Die Sonderserie Tech Edition bietet serienmäßig optimale technische Funktionen von PEUGEOT, um die tägliche Arbeit von Gewerbetreibenden zu erleichtern und zu verbessern.



Zur hochwertigen technischen Ausstattung gehören: Full-LED-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, schlüsselloser Zugang, Klimaautomatik, ein anpassbares digitales 10-Zoll-Kombiinstrument (25,4 cm), beheizbare Vordersitze und Lenkrad sowie eine elektrische Feststellbremse. Das Dynamic Surround View-System mit zwei Kameras bietet eine optimale Sicht auf den Heckbereich und die Beifahrerseite des Fahrzeugs.



Die Konnektivität wird durch einen großen zentralen 10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm) vervollständigt, der das Audiosystem und das angeschlossene TomTom® Connected 3D-Navigationssystem steuert. Die kabellose Verbindung zu Apple Car Play und Android Auto ermöglicht die Anzeige des Smartphones auf dem Bildschirm, ohne dass das Gerät angeschlossen werden muss. Eine induktives Smartphone-Ladefläche befindet sich in der Mittelkonsole. Für eine optimale Benutzerfreundlichkeit bietet der Sprachassistent „OK PEUGEOT“ die Möglichkeit, die wichtigsten Funktionen in natürlicher Sprache zu steuern.



Um den Arbeitsalltag zu erleichtern, ist die PEUGEOT Expert Tech Edition außerdem serienmäßig mit dem PEUGEOT Moduwork-System ausgestattet, das eine exklusive Modularität bietet. Die vordere Sitzbank für 3 Personen lässt sich dank der großen Durchreiche in der Trennwand und der umklappbaren Sitzfläche des äußeren Beifahrersitzes so umbauen, dass auch sehr lange Gegenstände geladen werden können. Außerdem ist ein schwenkbarer Tisch in die umklappbare mittlere Sitzlehne integriert, der als mobiler Arbeitsplatz genutzt werden kann.



Daneben bietet die PEUGEOT Expert Tech Edition alle Vorzüge des PEUGEOT Expert, einschließlich des Ladevolumens und der Vielseitigkeit, die ihn zu einem erfolgreichen Modell gemacht haben. Das nutzbare Volumen beträgt 5,8 m3, die Nutzlast 1.384 kg und die Anhängelast 1.000 kg. Der PEUGEOT Expert ist angenehm und leicht zu fahren und kann dank seines Wendekreises von 12,4 Metern zwischen den Bordsteinen problemlos in die Innenstädte einfahren. Seine auf 1,90 Meter begrenzte Höhe ermöglicht die Einfahrt in alle Parkhäuser.



Die PEUGEOT Expert Tech Edition ist erhältlich mit dem hocheffizienten Elektromotor mit 100 kW (136 PS) in Verbindung mit einer 75 kWh Batterie, die eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern (nach WLTP kombiniert) bietet.



PEUGEOT E-Expert Tech Edition Elektromotor 136, Standard:

ab 47.300 Euro zzgl. MwSt.



Die PEUGEOT Expert Tech Edition ist ab sofort bestellbar.



1 Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

