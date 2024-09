Neue PEUGEOT E-3008 und E-5008 Long Range: 700 bzw. 668 km(1) die besten elektrischen Reichweiten auf dem SUV-Markt

2

ALLURE : erweitern das elektrische Angebot, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden.

: erweitern das elektrische Angebot, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. EMOTION : garantieren Fahrspaß mit absoluter Ruhe.

: garantieren Fahrspaß mit absoluter Ruhe. EXZELLENZ: bieten die beste Reichweite in ihrem Segment.1

Mehr denn je heben der PEUGEOT E-3008 und der PEUGEOT E-5008 die Vielseitigkeit, die elektrische Leistung und den Fahrspaß auf ein neues Niveau.In der Praxis ermöglicht der PEUGEOT E-3008 230 Long Range mit einer Reichweite von 700 kmeine Fahrt von Paris nach Nizza mit nur zwei Zwischenstopps, während andere Fahrzeuge aus dem gleichen Segment mindestens drei benötigen.Die beiden Modelle werden in einer Weltpremiere am Stand von PEUGEOT auf dem Pariser Autosalon 2024 (14. bis 20. Oktober, Paris Expo Porte de Versailles) vorgestellt.Der PEUGEOT E-3008 und der PEUGEOT E-5008 Long-Range:Für die Long Range Versionen führt PEUGEOT einen 170 kW (230 PS) starken Motor mit einer Hochleistungsbatterie ein, die eine Reichweite von bis zu 700 kmbeim PEUGEOT E-3008 und 668 kmbeim PEUGEOT E-5008 ermöglicht (kombiniert, nach WLTP). Diese neue Version ergänzt die Produktpalette des PEUGEOT E-3008 und PEUGEOT E-5008 neben dem 157 kW (213 PS) starken Elektromotor, der eine Reichweite von 527 kmbeim PEUGEOT E-3008 (Energieverbrauch 17,7 kWh/100 km; CO-Emission 0 g/km; CO-Klasse: A.) und 502 kmbeim PEUGEOT E-5008 (Energieverbrauch 17,8-18,7 kWh/100 km; CO-Emission 0 g/km; CO-Klasse: A.) bietet.Mit der Markteinführung dieser neuen Long Range Version profitieren der PEUGEOT E-3008 und der PEUGEOT E-5008 210 und 230 Long Range von einem neuen Batterie-Vorkonditionierungssystem, das eine Optimierung der Ladezeiten bei langen Fahrten ermöglicht.Die in Sochaux gefertigten und mit ACC-Batterien aus der Gigafactory in Douvrin ausgestatteten PEUGEOT E-3008 und PEUGEOT E-5008 Long Range sind ein Beispiel für französische Technologiekompetenz. Das effiziente Design der STLA Medium „BEV-by-design“-Plattform ermöglicht es, mit einer 15 mm dickeren Batterie eine größere Energiemenge zwischen den Rädern zu speichern – bei gleichzeitiger Beibehaltung des Platzangebots im Innen- und Kofferraum.Der neue PEUGEOT E-3008, der mit seinem Fastback-SUV-Design und dem Fahrspaß seines PEUGEOT Panorama i-Cockpit® neue Maßstäbe setzt, bietet die beste elektrische Reichweite in seinem Segment.Dank der Effizienz seines 170 kW (230 PS) starken Elektromotors und seiner neuen 96,9 kWh nutzbaren Batterie ist der PEUGEOT E-3008 230 Long Range in der Lage, 700 kmohne Nachladen zurückzulegen (kombiniert nach WLTP).Der PEUGEOT E-3008 230 Long Range bringt auch Verbesserungen bei der Mode-4-Ladezeit mit sich, denn er kann mit bis zu 160 kW an der Ladestation aufgeladen werden und benötigt 27 Minuten, um von 20 Prozent auf 80 Prozent oder 150 kmin 10 Minuten zu kommen.Der neue PEUGEOT E-5008 230 Long Range verfügt über die beste Effizienz in seinem Segment und eine neue 96,9 kWh Batterie. Er ist der einzige zu 100 Prozent elektrisch betriebene SUV mit einem außergewöhnlichen Innenraum, der Platz für bis zu 7 Personen bietet und eine elektrische Reichweite von bis zu 668 kmDer PEUGEOT E-5008 230 Long Range bietet die gleichen Verbesserungen bei der Ladezeit im Modus 4, der bis zu 160 kW an der Ladestation akzeptiert, mit 27 Minuten von 20 Prozent auf 80 Prozent oder 150 kmin 10 Minuten.Wie die gesamte Palette der 100 Prozent elektrischen PEUGEOT Personenkraftwagen profitieren auch der neue PEUGEOT E-3008 und der PEUGEOT E-5008 Long Range vom Programm PEUGEOT ALLURE CARE, das den Elektromotor, das Ladegerät, den Antriebsstrang und die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten abdeckt und diese bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms schützt.Der Besondere Schutz wird nach einer regelmäßigen Wartung des Fahrzeuges durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner bis zur nächsten regelmäßigen Wartung aktiviert bzw. erneuert, die im Garantie- und Serviceheft des Fahrzeuges angegeben ist. Er ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT ALLURE CARE.