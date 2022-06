Marktstart des neuen PEUGEOT 308 SW

2

PEUGEOT 308 SW HYBRID 180 mit Achtstufen-Automatikgetriebe e-EAT8 mit 133 kW (180 PS) (Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert in l/100 km für PEUGEOT 308 SW HYBRID: 1,2 1 – 1,1 1 ; CO 2 -Emissionen in g/km: 27 1 - 25 1 ; Energieverbrauch: 15,2 1 – 14,9 1 kWh/100 km 1 (kombiniert)), erhältlich ab 37.900 Euro UVP, Niveau Active Pack

mit Achtstufen-Automatikgetriebe e-EAT8 mit 133 kW (180 PS) (Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert in l/100 km für PEUGEOT 308 SW HYBRID: 1,2 – 1,1 ; CO -Emissionen in g/km: 27 - 25 ; Energieverbrauch: 15,2 – 14,9 kWh/100 km (kombiniert)), erhältlich ab 37.900 Euro UVP, Niveau PEUGEOT 308 SW HYBRID 225 mit Achtstufen-Automatikgetriebe e-EAT8 mit 165 kW (225 PS) (Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert in l/100 km für PEUGEOT 308 SW HYBRID: 1,2 – 1,11; CO 2 -Emissionen in g/km: 271 - 261; Energieverbrauch: 15,81 – 15,51 kWh/100 km1 (kombiniert)), erhältlich ab 45.500 Euro UVP, Niveau GT

Nach dem Launch des neuen PEUGEOT 308 SW mit einer nationalen Kampagne „Einzigartig vielseitig“ in TV, Digital und Social Media folgt am Samstag, 11. Juni 2022 der bundesweite Marktstart: Fans der Löwenmarke können den neuen Kombi PEUGEOT 308 SW direkt bei den PEUGEOT Partnern vor Ort kennenlernen. Getreu der „Power of Choice“-Strategie wird der neue PEUGEOT 308 SW ebenso wie die Limousine mit verschiedenen Verbrennungs- (Diesel und Benziner) sowie Hybridmotorisierungen angeboten. Unter dem Motto „RENDEZ-VOUS MIT DER ZUKUNFT“ können potenzielle Kundinnen und Kunden das neue Modell testen und profitieren zudem von attraktiven Angeboten für Winterkompletträder und Zubehör. Der neue PEUGEOT 308 SW ist ab 25.950 Euro UVP (1.2 l PureTech 110, Niveau(Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,7 – 6,6(Innerstädtisch), 4,9 – 4,8(Landstraße), 5,6(kombiniert); CO-Emissionen in g/km kombiniert: 127- 126) erhältlich.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Wir freuen uns auf das ‚Rendezvous mit der Zukunft‘ am 11. Juni und darauf, unseren neuen PEUGEOT 308 SW bei unseren Partnern zu präsentieren. So können alle Interessierten die modernen Fahrerassistenzsysteme und die verschiedenen Antriebsarten kennenlernen und sich selbst vom großen Platzangebot des neuen PEUGEOT 308 SW überzeugen.“Neben der aktuellen Kampagne zum Marktstart des neuen PEUGEOT 308 SW findet am Samstag, 11. Juni 2022 der nationale Einführungstag bei allen teilnehmenden PEUGEOT Partnern unter dem Motto „RENDEZ-VOUS MIT DER ZUKUNFT“ statt. An diesem Tag haben Fans der Löwenmarke die Möglichkeit, einen Eindruck von der neuen Kombi-Variante PEUGEOT 308 SW zu erhalten. Verschiedene Events vor Ort runden den Tag ab.Die Besucherinnen und Besucher haben zudem die Möglichkeit an einer Verlosung teilzunehmen und eins von zehn PEUGEOT e-Bikes zu gewinnen.Der neue PEUGEOT 308 SW bietet moderne Fahrerassistenzsysteme wie den Toterwinkelassistenten mit einer Reichweite von 75 Metern oder die Einparkhilfe mit 360°-Umgebungsansicht. Das neue PEUGEOT i-Cockpit® verfügt mit i-Connect® Advanced über ein Infotainmentsystem, das intuitiv, vernetzt und modern ist. Das digitale 3D-Kombiinstrument mit 10-Zoll-Touchsreen (abserienmäßig) ist individuell konfigurierbar. Mit 608 Litern Kofferraumvolumen bietet er außerdem viel Platz und Stauraum für den Alltag.Im Rahmen der neuen Markenidentität präsentiert PEUGEOT nicht nur das neue Logo und ein markantes Design, sondern treibt auch die Energiewende der Löwenmarke voran. So ist der neue PEUGEOT 308 SW in zwei Hybridmotorisierungen erhältlich:Zusätzlich können Kundinnen und Kunden von attraktiven Angeboten profitieren: Die Winterkompletträder in 17 Zoll Felge “CALGARY” sind bereits für 1.036 Euro brutto UVP erhältlich.Außerdem können Interessierte direkt vor Ort das originale Zubehör von PEUGEOT rund um die Elektromobilität testen, wie beispielsweise Wall Boxen (AC-Ladestationen) und zusätzliche Ladekabel für zu Hause.Weitere Informationen zum neuen PEUGEOT 308 SW finden Interessierte bei den teilnehmenden PEUGEOT Partnern und unter: https://www.peugeot.de/modelle/308-sw-kombi.html Die jeweils zulässigen Dimensionen entnehmen Sie bitte den Fahrzeug-Papieren bzw. der COC-Bescheinigung. Die Reifen werden wie folgt klassifiziert: Kraftstoffeffizienz: A bis E, Bremsleistung / Nasshaftung: A bis E, Geräuschemission in dB. Die Original PEUGEOT Winterkompletträder garantieren die vollständige Funktionsfähigkeit des Reifendruck-Kontrollsystems Ihres PEUGEOT Fahrzeuges.