Löwenstark und wetterfest: Der Winter-Check von PEUGEOT

PEUGEOT bietet seinen Kundinnen und Kunden winterfeste Angebote für die kalte Jahreszeit: Vom 1. Oktober 2021 bis zum 28. Februar 2022 erhalten sie einen professionellen Winter-Check ab 19,90 Euro UVP* inklusive Garantie-Zertifikat. Neu ist zudem PEUGEOT Assistance ein Mobilitäts-Service, der mit einer Laufzeit von 3 oder 6 Monaten hinzugebucht werden kann. Darüber hinaus gibt es einen kostenlosen Licht-Test im Oktober sowie während des gesamten Aktionszeitraums einen Batterie-Check und weitere Angebote für Reifen und Zubehör.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Mit dem Winter-Check von PEUGEOT möchten wir unseren Kundinnen und Kunden auch in den kommenden Monaten ein sicheres Fahrgefühl geben. Gerade während der dunklen und kalten Jahreszeit mit ihren unberechenbaren Witterungsbedingungen ist ein zuverlässiges Fahrzeug besonders wichtig. Die Profis der Löwenmarke machen die Modelle winterfit und geben unseren Kundinnen und Kunden mit dem Garantie-Zertifikat ein Stück zusätzliche Sicherheit.“Der umfassende Winter-Check von PEUGEOT beinhaltet eine professionelle Inspektion sicherheitsrelevanter Aspekte wie die Überprüfung der Reifen, der Bremsen oder der Batterie. Der Winter-Check kann ab 19,90 Euro UVP* vom 1. Oktober 2021 bis zum 28. Februar 2022 in Anspruch genommen werden.Neu in diesem Jahr ist der zum Winter-Check und dem Garantie-Zertifikat optionale Mobilitäts-Service PEUGEOT Assistance. Er schützt vor hohen Zusatzkosten nach einer Panne oder einem Unfall. Je nach Nutzung des Fahrzeugs in den Wintermonaten kann eine Laufzeit von 3 Monaten für 5,99 Euro pro Monat oder eine Laufzeit von 6 Monaten für 9,99 Euro pro Monat ausgewählt werden. Das Alter des Fahrzeugs spielt hierbei keine Rolle.Im Oktober 2021 bietet PEUGEOT bei allen teilnehmenden Händlern einen kostenlosen Licht-Test an. Um auch bei winterlichen Lichtverhältnissen den Durchblick zu bewahren, können Kundinnen und Kunden der Löwenmarke ihre Nebel- und Suchscheinwerfer, ihr Fern- und Abblendlicht, ihre Begrenzungs- und Parkleuchten sowie ihre Schlusslichter überprüfen lassen.Darüber hinaus sind während des gesamten Aktionszeitraums Starterbatterien und Winterreifen für Kundinnen und Kunden der Löwenmarke zu attraktiven Preisen erhältlich. In diesem Jahr wird es zudem erstmalig das „4 für 3“-Winterkomplettradangebot von PEUGEOT geben. Zusätzlich gewährt PEUGEOT bis zu 15 Prozent Preisnachlassauf original Gummifußmatten für alle Modelle. Sie halten den Fahrzeugboden auch bei Regen und Schnee rutschfest und sind einfach zu reinigen.Den PEUGEOT Winter-Check können Privatpersonen und Gewerbetreibende ab sofort bei allen teilnehmenden PEUGEOT Partnern wahrnehmen.Mehr Informationen und weitere Angebote finden Interessierte unter: https://www.peugeot.de/service/meinen-peugeot-warten/aktuelle-angebote/herbst-winter-angebote.html * UVP inkl. der gesetzlichen MwSt.Bis zu 15 Prozent Preisvorteil im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers außerhalb des Aktionszeitraums. Das Angebot ist gültig vom 01.10.2021 bis 28.02.2022.