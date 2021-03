Jetzt bestellbar: Neue Sondermodelle PEUGEOT 3008 Roadtrip und PEUGEOT 5008 Roadtrip

2

Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Der PEUGEOT 3008 und der PEUGEOT 5008 gelten bereits als beliebte Modelle unter den größeren Personenkraftfahrzeugen. Das Sondermodell „Roadtrip“ bietet Fahrerinnen und Fahrern mit individuellen Bedürfnissen im Alltag noch mehr Flexibilität bei der Auswahl ihres bevorzugten Modells. Damit erweitert PEUGEOT mit den neuen Sondermodellen sein umfangreiches Portfolio.“Die Facelifts des PEUGEOT 3008 und PEUGEOT 5008 überzeugen durch die umfangreiche Serienausstattung und ein markantes Design. Der PEUGEOT 3008 zeigt sich als stadttauglicher Kompaktwagen, der PEUGEOT 5008 als geräumiges Familienfahrzeug. Zahlreiche moderne Fahrerassistenzsysteme wie der Müdigkeitswarner, der Toterwinkelassistent und der Spurthalteassistent mit Lenkeingriff und moderner Konnektivität dank Mirror Screen und Bluetooth-Freisprecheinrichtung bieten den Kundinnen und Kunden von PEUGEOT ein besonderes Fahrerlebnis. Die beiden Stadtgeländewagen tragen die Design-DNA der Löwenmarke und bieten in der Sonderedition „Roadtrip“ einen noch höheren Fahrkomfort für den individuellen Roadtrip, das Abenteuer abseits der Stadt.So ziehen beispielsweise die aus Edelstahl gefertigten Einstiegsleisten beim Öffnen der Türen erste Blicke auf sich. Für die Sitze stehen Stoff, Kunstleder und Alcantara® „Casual“ in Schwarz, mit Ziernähten in Orange und Grau zur Verfügung. Ein identisches Design findet sich auch in den vorderen und hinteren Fußmatten wieder. Das Roadtrip-Label wurde auf den Vordersitzen, den Fußmatten und den Kotflügeln eingesetzt. Mit der Pedalerie aus Aluminium treten Kundinnen und Kunden von PEUGEOT stilsicher auf das Gaspedal.Ein weiteres Designhighlight ist das Black-Diamond-Dach in Perla Nera Schwarz mit Außenspiegelkappen, deren Farbe identisch zur Wagenfarbe ist. Bei der Farbauswahl des Fahrzeuges genießen Kundinnen und Kunden der Löwenmarke viele Möglichkeiten. Für den PEUGEOT 3008 Roadtrip sind neben der Lackierung Celebes Blau die verschiedenen Sonderlackierungen metallic und die Sonderlackierungen Perlmutt Weiß, Vertigo Blau und Ultimate Rot optional erhältlich. Der PEUGEOT 5008 Roadtrip ist neben der Lackierung Copper Braun in den verschiedenen Sonderlackierungen metallic sowie in den Sonderlackierungen Perlmutt Weiß und Ultimate Rot verfügbar.Bei beiden Sondermodellen kann zusätzlich zum Ausstattungsniveaudasmit Park-Assistent und Rückfahrkamera mit 360°-Umgebungsansicht oder dasmit u.a. Bergabfahrhilfe und dem adaptierten Traktionssystem (Standard, Sand, Schlamm, Schnee) hinzugebucht werden. Weitere hinzubuchbare Sonderausstattungsoptionen sind unter anderem eine sensorgesteuerte Heckklappe, eine induktive Ladestation und eine Anhängerkupplung. Einen noch höheren Sitzkomfort bei langen Autofahrten bietet die dreistufige Sitzheizung im PEUGEOT 3008 Roadtrip. Im PEUGEOT 5008 Roadtrip ist serienmäßig eine dritte Sitzreihe verbaut, somit kann das Familienfahrzeug individuell auf alltägliche Ansprüche ausgerichtet werden. Für mehr Stauraum lässt sich die zusätzliche Sitzreihe im Fahrzeugboden versenken oder gänzlich aus dem Fahrzeug entnehmen.Neben leistungsstarken Verbrennungsmotoren, die die strenge Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM erfüllen, wird der PEUGEOT 3008 Roadtrip auch in den Plug-In-HybridversionenPEUGEOT 3008 HYBRID Roadtrip (Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert in l/100 km: 1,5; CO-Emissionen in g/km: 35; Energieverbrauch in kWh/100 km: bis zu 15,5– 15,4)* und PEUGEOT 3008 HYBRID4 Roadtrip (Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert in l/100 km: 1,5; CO-Emissionen in g/km: 34; Energieverbrauch in kWh/100 km: bis zu 15,3– 15,2)* angeboten.